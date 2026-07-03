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Какая страна председательствует в Совете ЕС с 1 июля (инфографика)

Мир
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Какая страна председательствует в Совете ЕС с 1 июля (инфографика)
Какая страна председательствует в Совете ЕС с 1 июля (инфографика)
1 июля 2026 года Ирландия переняла председательство в Совете ЕС .
Председательство меняется между странами ЕС каждые 6 месяцев. В течение 6-месячного периода председательствующая страна главенствует на заседаниях Совета на всех уровнях, помогая обеспечить согласованность работы ЕС.
По этому случаю Евростат публикует некоторую информацию и статистику относительно Ирландии.
Какая страна председательствует в Совете ЕС с 1 июля (инфографика)
Ранее мы писали, что Ирландия будет платить украинцам за возвращение на родину. В Ирландии инициируют изменения поддержки украинцев, прибывших в страну после полномасштабного российского вторжения. В частности, беженцам будут оказывать финансовую помощь для добровольного возвращения на родину, а также постепенно упразднят часть социальных программ.
В настоящее время лица, ищущие убежища, могут получить финансовую помощь до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.
Также правительство планирует постепенно сворачивать государственную поддержку примерно для 16 тысяч украинцев, прибывших в Ирландию в начале полномасштабной войны.
Ожидается, что программа возвращения будет реализована в ближайшие 12 месяцев.
Также Ирландия запускает новую программу проживания для украинцев. Ирландия готовит новую схему для находящихся в стране лиц под временной защитой. Власти хотят дать части украинцев возможность остаться дольше, но уже по новым правилам и требованиям.
Новый механизм будет называться Temporary Protection Transition Scheme. Разрешение на проживание будет предоставляться на базе статуса Stamp 4.
Его будут выдавать:
  • сроком до 2 лет;
  • с возможностью дальнейшего продления еще на 2 года.
Время пребывания по этому разрешению будет засчитываться для будущего получения гражданства Ирландии через натурализацию.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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