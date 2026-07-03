Какая страна председательствует в Совете ЕС с 1 июля (инфографика) Сегодня 09:45 — Мир

Какая страна председательствует в Совете ЕС с 1 июля (инфографика)

1 июля 2026 года Ирландия переняла председательство в Совете ЕС .

Председательство меняется между странами ЕС каждые 6 месяцев. В течение 6-месячного периода председательствующая страна главенствует на заседаниях Совета на всех уровнях, помогая обеспечить согласованность работы ЕС.

По этому случаю Евростат публикует некоторую информацию и статистику относительно Ирландии.

Ранее мы писали , что Ирландия будет платить украинцам за возвращение на родину. В Ирландии инициируют изменения поддержки украинцев, прибывших в страну после полномасштабного российского вторжения. В частности, беженцам будут оказывать финансовую помощь для добровольного возвращения на родину, а также постепенно упразднят часть социальных программ.

В настоящее время лица, ищущие убежища, могут получить финансовую помощь до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.

Также правительство планирует постепенно сворачивать государственную поддержку примерно для 16 тысяч украинцев, прибывших в Ирландию в начале полномасштабной войны.

Ожидается, что программа возвращения будет реализована в ближайшие 12 месяцев.

проживания для украинцев. Ирландия готовит новую схему для находящихся в стране лиц под временной защитой. Власти хотят дать части украинцев возможность остаться дольше, но уже по новым правилам и требованиям. Также Ирландия запускает новую программу Ирландия готовит новую схему для находящихся в стране лиц под временной защитой. Власти хотят дать части украинцев возможность остаться дольше, но уже по новым правилам и требованиям.

Новый механизм будет называться Temporary Protection Transition Scheme. Разрешение на проживание будет предоставляться на базе статуса Stamp 4.

Его будут выдавать:

сроком до 2 лет;

с возможностью дальнейшего продления еще на 2 года.

Время пребывания по этому разрешению будет засчитываться для будущего получения гражданства Ирландии через натурализацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.