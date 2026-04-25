Ірландія платитиме українцям за повернення на батьківщину Вчора 18:21

В Ірландії ініціюють зміни щодо підтримки українців, які прибули до країни після повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, біженцям надаватимуть фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину, а також поступово скасують частину соціальних програм.

Про це заявив ірландський міністр міграції Колм Брофі, пише The Times.

Які зміни чекають на українських біженців в Ірландії

Від початку великої війни у лютому 2022 року понад 125 тис. українців отримали тимчасовий захист в Ірландії.

Наразі особи, які шукають притулку, можуть отримати фінансову допомогу до 2 500 євро на людину або до 10 000 євро на сім’ю для повернення до країни походження.

Також уряд планує поступово згортати державну підтримку для приблизно 16 тисяч українців, які прибули до Ірландії на початку повномасштабної війни.

Очікується, що програма повернення буде реалізована протягом найближчих 12 місяців.

Як пише видання, влада країни обговорює скасування Директиви про тимчасовий захист, або альтернативні варіанти, що обмежать підтримку українських біженців, залишивши її виключно для осіб із найбільш постраждалих регіонів України.

Також передбачено зменшення виплат для громадян Ірландії, які надають житло українцям: з €600 до €400, а згодом їх планують скасувати взагалі.

Finance.ua вже писав , що у 2026 році за кордоном перебувають 5,6 млн українських біженців, які мають різні мотивації, життєві обставини та плани щодо повернення. Найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей.

