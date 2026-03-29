В одній з країн ЄС планують скоротити допомогу українським біженцям

Сьогодні 18:14 — Світ

Ірландія планує скоротити допомогу українським біженцям

Ірландський уряд повідомив про поступове скорочення тимчасових виплат власникам житла, які приймають українських біженців.

Про це пише місцева газета The Irish Times.

Планується, що щомісячна виплата за надання житла (ARP) зменшиться з 600 до 400 євро, але все ще не оподатковуватиметься.

Державний міністр Колм Брофі зазначив, що уряд має намір поступово відмовлятися від укладення контрактів з готелями для розміщення українців.

Програма ARP запустили у 2022 році після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Вона дозволила забезпечити житлом близько 42 тис. біженців у 23 500 об’єктах нерухомості, а щомісячні витрати на програму складали 14,5 млн євро.

Спершу термін дії ARP закінчувався у березні 2026 року, проте його продовжили до березня 2027 року.

Брофі наголосив, що українські біженці є бажаною частиною ірландської спільноти та мають багато можливостей для самостійного пошуку житла.

Finance.ua вже писав , що у 2026 році за кордоном перебувають 5,6 млн українських біженців, які мають різні мотивації, життєві обставини та плани щодо повернення. Найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей.

Також ми повідомляли , що українці, які вимушено виїхали за кордон через російську агресію, активно інтегруються в ринки праці інших країн. Більше того, фінансове становище біженців поступово покращується.

За останні роки зросла частка тих, хто може дозволити собі не лише базові витрати, а й робити дорожчі покупки. Якщо у 2022 році таких було лише 10%, то зараз — вже 35%.

Основним джерелом доходів є заробітна плата або доходи від власного бізнесу, які покривають 56% витрат біженців. Соціальна допомога від країн перебування покриває 17%.

