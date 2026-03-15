У Литві зросла кількість українських біженців Сьогодні 21:08 — Світ

Кількість біженців з України, які проживають у Литві, за останній рік зросла на понад 10 тисяч осіб.

Про це свідчить статистика Міграційного департаменту Литви, повідомила LRT.

Скільки українців зараз живе у Литві

Згідно із даними, у Литві станом на 5 березня проживали 53 379 українських біженців. Рік тому в країні проживав 43 071 біженець з України, а на початку березня 2024 року — 39 468 осіб.

Зазначається, що статистика була отримана після завершення процесу заміни цифрових дозволів на тимчасове проживання для українських біженців, виданих на підставі тимчасового захисту.

У Департаменті міграції зауважили, що ці дані дозволяють припустити, що дедалі більше українців, які залишили країну через агресію рф, обирають життя у Литві, а не переїзд до інших європейських держав або повернення на батьківщину.

«Зрозуміло, переміщення біженців не зупинилося — українці досить активно мігрують, проте останні цифри дозволяють стверджувати, що більшість біженців, які раніше прибули до Литви і прожили тут не менше року, стають більш осілими», — заявив директор департаменту Індре Гаспере.

Як працює тимчасовий захист для українців

Євросоюз активував механізм тимчасового захисту для біженців з України у березні 2022 року. Спочатку він діяв один рік, потім кілька разів продовжувався. Наразі цифрові дозволи усіх біженців та членів їхніх родин діють до 4 березня 2027 року.

Документи, що дають право проживати у Литві на підставі тимчасового захисту, необхідно щороку змінювати або продовжувати.

Дані свідчать, що цього року такі документи замінили понад 45,2 тисяч українців, тоді як минулого року було оновлено майже 37 тисяч цифрових дозволів.

Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року у литовській міграційній інформаційній системі MIGRIS зареєстровано понад 103 тисячі біженців, проте не всі вони залишилися жити в Литві.

