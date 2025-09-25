Литва продовжила тимчасовий захист для українців Сьогодні 13:33 — Особисті фінанси

Уряд Литви ухвалив рішення продовжити дію тимчасового захисту для громадян України, які виїхали через війну, до 4 березня 2027 року. Раніше цей статус був чинним до березня 2026 року.

Про це пише видання LRT.

«Європейський союз (ЄС) прийняв рішення про продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, і постанова уряду пропонує зробити те саме в Литві», — сказав тимчасово виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Рімантас Шаджюс.

Наразі посвідки на проживання, що видаються українцям, дійсні до березня наступного року. Після прийняття постанови вони діятимуть ще рік.

«Це означає, що адміністративне навантаження на осіб, які мають посвідку на проживання з більш тривалим терміном дії, зменшиться, навантаження на співробітників Департаменту міграції також зменшиться, і буде легше управляти потоком заміни посвідок на проживання в міру наближення 4 березня 2026 року, оскільки у деяких осіб вже є посвідки на проживання з більш тривалим терміном дії», — зазначили в Міністерств внутрішніх справ.

Продовження тимчасового захисту означає також, що іноземці, які працюють у Литві, не зобов’язані володіти литовською мовою впродовж дії цього статусу.

Особи, які підлягають тимчасовому захисту, користуються однаковими правами на всій території ЄС. Ці права включають право на проживання, можливість працевлаштування та отримання житла, медичну допомогу, соціальну підтримку та можливість навчання дітей.

Уряд також прийняв рішення про надання в Литві медичної реабілітації та додаткових послуг дитячої та підліткової психіатрії неповнолітнім, примусово вивезеним з України до росії і згодом повернутим в Україну.

«Неповнолітні будуть розміщуватися в установах, що надають послуги стаціонарної медичної реабілітації для дітей. Супроводжуючим особам буде надано проживання та харчування», — повідомляє міністерство.

Планується приймати близько 150 неповнолітніх та супроводжуючих їх осіб на рік, що потребуватиме близько 400 тис. євро на рік.

Довідка Finance.ua:

наразі тимчасовий захист у країні отримали 47,6 тисяч українців. Щодня департамент реєструє 30−40 нових заяв;

Литва пропонує іммігрантам високий рівень життя, розвинену інфраструктуру, доступну освіту та соціальні послуги;



вартість життя у Литві на 15% нижча від середньої вартості в країнах ЄС. Відчутно доступними є оренда житла та ціни на продукти. У Литві найдешевший в Євросоюзі середній рахунок за інтернет (15 євро на місяць) та один із найдешевших проїздів у громадському транспорті (1 євро).



