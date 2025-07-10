Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців — Finance.ua

Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців

Кабінет міністрів Литви схвалив відтермінування вимоги щодо володіння литовською мовою для українських біженців, які працюють в країні, на пів року.

Про це повідомляє LRT.

Згідно з ухваленим рішенням, мовну вимогу призупинено до завершення дії тимчасового захисту для українців. Наразі цей захист, який координується на рівні ЄС, діє до 4 березня 2026 року. У разі потреби його можуть продовжити, як це вже робили раніше.

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Спочатку Міністерство освіти пропонувало звільнити біженців з тимчасовим захистом від мовної вимоги на чотири роки. Згодом запропонували обмежити дію звільнення 2028 роком, однак від цієї ідеї відмовилися після критики з боку інших міністерств та державних установ.

«Знання литовської мови є ключовим чинником успішної інтеграції в литовське суспільство. Відтермінування не прискорює цей процес і не сприяє кращому доступу до ринку праці чи державних послуг», — зазначив міністр культури Шарунас Бірутіс.

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За даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року Литва зареєструвала приблизно 96 тисяч українських біженців. Станом на вересень 2024 року близько 33 900 з них мали офіційне працевлаштування.

Згідно з інформацією Державної мовної інспекції, близько 6 800 осіб уже пройшли курси з литовської мови.

Нагадаємо, понад мільйон євро із коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки українських біженців у Литві, були помилково розподілені громадянам інших країн, зокрема росії та білорусі.

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