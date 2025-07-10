Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців — Finance.ua

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Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців

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Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців
Литва відклала обов’язкову вимогу щодо знання мови для українських біженців
Кабінет міністрів Литви схвалив відтермінування вимоги щодо володіння литовською мовою для українських біженців, які працюють в країні, на пів року.
Про це повідомляє LRT.
Згідно з ухваленим рішенням, мовну вимогу призупинено до завершення дії тимчасового захисту для українців. Наразі цей захист, який координується на рівні ЄС, діє до 4 березня 2026 року. У разі потреби його можуть продовжити, як це вже робили раніше.
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Спочатку Міністерство освіти пропонувало звільнити біженців з тимчасовим захистом від мовної вимоги на чотири роки. Згодом запропонували обмежити дію звільнення 2028 роком, однак від цієї ідеї відмовилися після критики з боку інших міністерств та державних установ.
«Знання литовської мови є ключовим чинником успішної інтеграції в литовське суспільство. Відтермінування не прискорює цей процес і не сприяє кращому доступу до ринку праці чи державних послуг», — зазначив міністр культури Шарунас Бірутіс.
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За даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року Литва зареєструвала приблизно 96 тисяч українських біженців. Станом на вересень 2024 року близько 33 900 з них мали офіційне працевлаштування.
Згідно з інформацією Державної мовної інспекції, близько 6 800 осіб уже пройшли курси з литовської мови.
Нагадаємо, понад мільйон євро із коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки українських біженців у Литві, були помилково розподілені громадянам інших країн, зокрема росії та білорусі.
За матеріалами:
Finance.ua
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