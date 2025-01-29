У Литві зменшилася кількість українців — Finance.ua

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У Литві зменшилася кількість українців

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У Литві зменшилася кількість українців
У Литві зменшилася кількість українців
Кількість громадян України, білорусі та росії, які проживають у Литві, скоротилася за останній рік, хоча вони залишаються найчисленнішими групами іноземців у країні.
Про це пише LRT.
«Станом на січень 2024 року в країні мешкають понад 77 тисяч українців, що на 9 тисяч менше, ніж роком раніше. Кількість білорусів знизилася з 62 до 57 тисяч, а росіян — з 15 до 14 тисяч», — повідомила директорка Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте.
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За її словами, понад половина громадян рф у Литві є постійними мешканцями ще з часів незалежності, а тимчасових мігрантів налічується лише трохи більше ніж 6 тисяч.
Вона зазначила, що через обмежувальні заходи росіяни практично не мають можливості переїхати до Литви на постійне місце проживання.
Міграційна політика Литви надає перевагу Філіппінам. Так, станом на 1 січня в Литві було 774 громадянина Філіппін, які мали дозвіл на проживання, порівняно з 487 роком тому та 244 у 2023 році.
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Загалом 5800 іноземців мають дозвіл на проживання в Литві як висококваліфіковані працівники.
Нагадаємо, у грудні минулого року видання LRT повідомляло, що станом на початок грудня 2024 року в Литві перебувало понад 78 тисяч українських біженців. Щодня в країну прибувало близько 100 українців.
У Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям. Підтримку зможуть отримати українці, або громадяни третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу не раніше 40 календарних днів тому.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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