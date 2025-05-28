У Литві понад мільйон євро допомоги ЄС для українських біженців помилково отримали не українці — Finance.ua

У Литві понад мільйон євро допомоги ЄС для українських біженців помилково отримали не українці Вчора 18:30 — Світ

У Литві понад мільйон євро допомоги ЄС для українських біженців помилково отримали не українці

Понад мільйон євро із коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки українських біженців у Литві, були помилково розподілені громадянам інших країн, зокрема росії та білорусі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Міністерство соціального забезпечення та праці Литви почало внутрішнє розслідування після того, як з’ясувалося, що підтримка ЄС, призначена для українців, надійшла громадянам 43 інших країн, таких як Узбекистан, Казахстан і Таджикистан, які мали посвідки на проживання в Литві.

Агентство Європейського соціального фонду (ESFA), яке адмініструвало проєкт, 13 травня підтвердило звільнення свого директора Ліни Невінскієне. Виконувачкою обов’язків директора призначено Аудроне Алішаускєне. Однак агентство стверджує, що згідно з чинними на той час правилами, підтримка могла бути законно поширена на інші соціально вразливі групи біженців, а не лише на українців.

Між 2022 та 2023 роками ЄС виділив майже 17 мільйонів євро на проєкт «Підтримка біженців війни з України». Допомога включала продукти харчування, засоби гігієни, ліки, юридичні послуги, курси литовської мови та субсидоване працевлаштування.

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Але Державна аудиторська служба виявила, що 813 людей, що отримали ці кошти, не були громадянами України, а отже, не мали права на вказану підтримку з коштів ЄС. Серед одержувачів були громадяни росії та білорусі — це відкриття, яке, як повідомляється, викликало обурення в урядових колах Литви.

«Цього не мало статися. Ми проводимо внутрішній аудит, щоб визначити, як це сталося», — сказала віце-міністр соціального забезпечення та праці Ріта Грігалєне.

«Серед отримувачів допомоги 813 осіб не належать до цільової групи підтримки українських біженців війни. Серед них були громадяни росії. Тому ми дійшли висновку, що ці витрати не повинні фінансуватися Європейською Комісією», — сказала голова Департаменту аудиту інвестицій ЄС Державного аудиторського управління Раса Вірганавічене.

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Минулого тижня аудиторський комітет Сейму був проінформований про висновки перевірки. Офіс Генерального аудитора звернувся з вимогою повернути неправильно розподілені кошти.

ESFA заперечує цифру, встановлену Державним аудиторським управлінням, стверджуючи, що лише 484 особи отримали фінансову підтримку помилково. Агентство стверджує, що чинні на той час правила дозволяли участь у певних заходах, таких як мовні курси та субсидована зайнятість, будь-яким соціально вразливим особам, незалежно від національності, за умови, що вони мали законне право на проживання в Литві.

Тим не менш, міністерство підтвердило, що виконавець проєкту, Служба зайнятості Литви, буде зобов’язана повернути кошти у встановлені терміни.

УНН За матеріалами:

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