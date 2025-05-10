Литва позбавлятиме дозволу на проживання росіян, які часто їздять у рф — Finance.ua

Литва позбавлятиме дозволу на проживання росіян, які часто їздять у рф Сьогодні 22:25 — Світ

Литва позбавлятиме дозволу на проживання росіян, які часто їздять у рф

Із 3 травня в Литві набули чинності додаткові обмеження для громадян росії: вони втратять дозвіл на проживання у країні, якщо без обʼєктивних причин будуть їздити до росії або білорусі частіше, ніж один раз на три місяці.

Про це пише LRT.

Як це працюватиме

Це не стосуватиметься поїздок до цих країн з обʼєктивних причин, а також коли громадяни здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до або з країн-членів Європейського Союзу, або транзитом через Литву.

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За даними Департаменту міграції, на 1 квітня 14 652 громадянина росії мали дійсні дозволи на проживання в Литві.

Ухвалений литовським Сеймом закон «Про встановлення обмежувальних заходів у звʼязку з військовою агресією проти України» призупиняє приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян росії та білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому питанні здійснює Міністерство закордонних справ.

Заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві не приймаються, виняток робиться тільки для тих, у кого є чинна шенгенська або національна віза, посвідка на проживання в Литві або іншій країні ЄС.

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росіян і білорусів, які прибувають не через кордон з країною ЄС, додатково перевіряють на предмет загроз національній безпеці.

Їм заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського або білоруського виробництва.

Відповідно до закону, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати в Литві нерухомість.

Закон про обмежувальні заходи в Литві вперше ухвалили ще 2023 року. Ці санкції діють до 2 травня 2026 року.

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