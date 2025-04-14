Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії — Finance.ua

Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії Сьогодні 13:32

Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії

Ракетна атака проти українського міста Суми є черговим воєнним злочином росії й путіна, вона вимагає жорсткої реакції від ЄС, та є відкритим приниженням для всіх, хто намагається знайти дипломатичні рішення бодай для припинення вогню, щоб розпочати мирні переговори.

Про це в Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив керівник зовнішньополітичного відомства Литви Кястутис Будрис (Kęstutis Budrys).

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«Коли ми відзначаємо Святий тиждень, який є дуже важливим для всього християнського світу, росія і путін направили свої балістичні ракети в Україну, у святу для всіх Вербну Неділю. Ці ракети були оснащені кластерними боєприпасами для ураження піхотних підрозділів та техніки. І вони були використані проти мирного населення у місті Суми, Україна. Це воєнний злочин, за визначенням. І це є приниженням для будь-кого, хто здійснює дипломатичні зусилля, щоб зупинити цю війну та досягти хоча б припинення вогню для початку переговорів», — наголосив литовський урядовець.

Він зауважив, що путін знову кидає виклик всім, хто приділяє час та зусилля пошуку мирного рішення у дусі доброї волі. Саме тому настав час для Європи рухатися із застосуванням нового, 17-го пакету санкцій проти країни-агресора.

«Литва готова зробити свій внесок в це, з усіма секторами, які ми залишили за межами 16-го пакету — це LNG, це Росатом, новий пакет проти „тіньового флоту“, і, безумовно, додаткові особисті санкції. Саме так ми маємо діяти та застосувати проти путіна більше важелів, щоб він зупинив цю війну», — наголосив міністр закордонних справ Литви.

«Ми маємо бути також більш амбітними з пакетом військової допомоги для України. Сьогодні ми маємо просунутися вперед із цим пакетом і з санкціями. Інакше ми не функціонуємо як організація, а діємо як окремі країни. І це порушує питання доданої вартості таких наших зібрань», — додав очільник МЗС Литви.

Як повідомлялося, в понеділок у Люксембурзі відбувається Рада міністрів ЄС із закордонних справ, першим питанням якої вкотре є ситуація в Україні.

Укрінформ За матеріалами:

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