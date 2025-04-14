Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії — Finance.ua
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Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії

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Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії
Глава МЗС Литви розповів, що може увійти до нового пакету санкцій проти росії
Ракетна атака проти українського міста Суми є черговим воєнним злочином росії й путіна, вона вимагає жорсткої реакції від ЄС, та є відкритим приниженням для всіх, хто намагається знайти дипломатичні рішення бодай для припинення вогню, щоб розпочати мирні переговори.
Про це в Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив керівник зовнішньополітичного відомства Литви Кястутис Будрис (Kęstutis Budrys).
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«Коли ми відзначаємо Святий тиждень, який є дуже важливим для всього християнського світу, росія і путін направили свої балістичні ракети в Україну, у святу для всіх Вербну Неділю. Ці ракети були оснащені кластерними боєприпасами для ураження піхотних підрозділів та техніки. І вони були використані проти мирного населення у місті Суми, Україна. Це воєнний злочин, за визначенням. І це є приниженням для будь-кого, хто здійснює дипломатичні зусилля, щоб зупинити цю війну та досягти хоча б припинення вогню для початку переговорів», — наголосив литовський урядовець.
Він зауважив, що путін знову кидає виклик всім, хто приділяє час та зусилля пошуку мирного рішення у дусі доброї волі. Саме тому настав час для Європи рухатися із застосуванням нового, 17-го пакету санкцій проти країни-агресора.
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«Литва готова зробити свій внесок в це, з усіма секторами, які ми залишили за межами 16-го пакету — це LNG, це Росатом, новий пакет проти „тіньового флоту“, і, безумовно, додаткові особисті санкції. Саме так ми маємо діяти та застосувати проти путіна більше важелів, щоб він зупинив цю війну», — наголосив міністр закордонних справ Литви.
«Ми маємо бути також більш амбітними з пакетом військової допомоги для України. Сьогодні ми маємо просунутися вперед із цим пакетом і з санкціями. Інакше ми не функціонуємо як організація, а діємо як окремі країни. І це порушує питання доданої вартості таких наших зібрань», — додав очільник МЗС Литви.
Як повідомлялося, в понеділок у Люксембурзі відбувається Рада міністрів ЄС із закордонних справ, першим питанням якої вкотре є ситуація в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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