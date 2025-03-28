ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, попри її вимоги про зняття обмежень — EU Observer Сьогодні 10:15

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, попри її вимоги про зняття обмежень — EU Observer

Європейський союз готує подальші санкції проти росії, незважаючи на заклик москви звільнити від обмежень один із своїх провідних банків Россельхозбанк в обмін на припинення вогню. Пропозиції про нові санкції можуть бути представлені вже на початку літа.

Про це пише EU Observer.

Блок розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти росії, «вона перебуває на дуже ранній стадії», повідомляють дипломатичні джерела видання.

Читайте також У ЄС заявили, що можуть скасувати санкції проти рф у разі виведення всіх військ з України

Наразі очікуються пропозиції від Єврокомісії, які, ймовірно, будуть представлені на початку літа.

Один із дипломатів висловив сумніви щодо таких термінів, додавши, що слід врахувати, «як розвиватимуться мирні переговори США, росії та України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції проти росії мають залишатися чинними доти, доки кремль не припинить війну проти України.

Читайте також Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

25 березня росія заявила, що Сполучені Штати погодилися допомогти їй зняти низку західних санкцій та обмежень щодо продовольства, добрив та судноплавних компаній як попередні умови для угоди про морську безпеку в Чорному морі. Речник кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що вимоги росії нібито значною мірою повторюють те, що було погоджено у версії «зернової угоди» 2022 року, укладеної за посередництва ООН та Туреччини.

кремль заявив, що угода залежить від скасування санкцій, у тому числі введених проти Россельхозбанку — банку, який займається фінансуванням виробництва та експорту продовольства, — та його повторного підключення до глобальної системи банківських повідомлень SWIFT.

Брюссель уже відхилив вимогу росії зняти санкції із Россельхозбанку в рамках угоди про часткове припинення вогню, заявивши, що режим санкцій залишиться чинним до «беззастережного виведення» військ рф з України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.