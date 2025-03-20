Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф — Finance.ua

Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф Сьогодні 17:50

Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз закликав європейських партнерів не послабляти санкції проти росії. Він також нагадав, що путіну не можна довіряти навіть попри дипломатичні зусилля по завершенню війни.

«Прошу не послаблювати тиск на росію через війну. Санкції дуже, дуже необхідні. Санкції мають зберігатися доти, доки росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією», — заявив президент, виступаючи перед Європейською радою.

Читайте також Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США

Глава держави закликав європейських союзників продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами держави-агресора фінансувати свою військову діяльність.

«Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку росії. А ми всі знаємо, як легко москва нехтує своїми обіцянками — однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить», — підкреслив президент.

Читайте також США розглядають можливість пом’якшення санкцій проти енергетики РФ за умови припинення війни в Україні

Зеленський наголосив, що саме тому європейські союзники України мають й далі підштовхувати росію до миру.

«Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», — резюмував глава держави.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.