Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф — Finance.ua
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Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

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Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф
Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф
Президент України Володимир Зеленський в черговий раз закликав європейських партнерів не послабляти санкції проти росії. Він також нагадав, що путіну не можна довіряти навіть попри дипломатичні зусилля по завершенню війни.
«Прошу не послаблювати тиск на росію через війну. Санкції дуже, дуже необхідні. Санкції мають зберігатися доти, доки росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією», — заявив президент, виступаючи перед Європейською радою.
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«Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку росії. А ми всі знаємо, як легко москва нехтує своїми обіцянками — однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить», — підкреслив президент.
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«Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», — резюмував глава держави.
За матеріалами:
УНН
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