США розглядають можливість пом’якшення санкцій проти енергетики РФ за умови припинення війни в Україні — Finance.ua
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США розглядають можливість пом’якшення санкцій проти енергетики РФ за умови припинення війни в Україні

Енергетика
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США розглядають можливість пом’якшення санкцій проти енергетики РФ за умови припинення війни в Україні
США розглядають можливість пом’якшення санкцій проти енергетики РФ за умови припинення війни в Україні
Уряд США вивчає способи помʼякшення санкцій проти російського енергетичного сектора, якщо москва погодиться припинити війну в Україні.
Про це повідомляють два джерела Reuters.
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Запит Білого дому до Мінфіну США надійшов у той час, коли президент США Дональд Трамп готується до переговорів з президентом рф володимиром путіним.
Білий дім попросив Міністерство фінансів вивчити варіанти помʼякшення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Трампом та путіним щодо припинення війни в Україні, повідомили два джерела на умовах анонімності.
За їхніми словами, ця робота дозволить Вашингтону швидко скасувати санкції у разі укладання мирної угоди. Джерела додали, що ці зусилля не слід розглядати як ознаку того, що США знімуть санкції без поступок з боку росії.
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Трамп заявив, що планує зустрітися з путіним у Саудівській Аравії найближчими тижнями, щоб обговорити угоду про припинення трирічної війни в Україні, а аналітики кажуть, що помʼякшення санкцій, ймовірно, стане центральним елементом будь-якої угоди.
Раніше стало відомо, що США розробляють плани щодо можливого скасування російських санкцій щодо окремих юридичних та фізичних осіб, проте на той момент не було зрозуміло, чи ця ініціатива охоплюватиме усю величезну російську нафтогазову галузь.
росія є одним із найбільших у світі виробників нафти і газу, і США прагнуть позбавити росію грошових коштів, необхідних їй для ведення війни, застосовуючи санкції до галузі та очолюючи багатосторонні зусилля з обмеження ціни на нафту, що експортується росією, на рівні $60 за барель.
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Джерела повідомили, що адміністрація Трампа хоче мати можливість швидко зняти санкції та уникнути затримок, додавши, що вона хотіла б уникнути попередніх потрясінь, коли знімалися інші санкції.
Міністерство фінансів також вивчає, як зняття санкцій вплине на світові ціни на нафту і як це може змінити торгові моделі, через які європейські ринки переорієнтувалися з російських поставок на поставки зі США.
За матеріалами:
Forbes.ua
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