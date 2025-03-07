Як зупинення постачання зброї Україні вплине на США — Finance.ua

Як зупинення постачання зброї Україні вплине на США Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Як зупинення постачання зброї Україні вплине на США

Більша частина фінансування, виділеного для України, фактично залишається у США, забезпечуючи замовлення для оборонної промисловості, збереження робочих місць та розвиток виробничих потужностей. Якщо постачання зброї припиняться, це матиме серйозні економічні та стратегічні наслідки для американських збройних компаній, таких як Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics і Northrop Grumman.

Ці корпорації отримали мільярдні контракти на виробництво зброї, що стимулювало зростання галузі, створення робочих місць та інвестиції в нові технології. Переривання цього процесу може суттєво вдарити по прибутках, скоротити обсяги виробництва і послабити глобальні позиції США як головного постачальника озброєнь.

1. Фінансові втрати оборонних компаній

Оборонні корпорації, такі як Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman та BAE Systems, отримали значні прибутки завдяки постачанню зброї Україні. З 41 американської компанії 30 збільшили свої доходи від продажу зброї 2023 року.

2. Зменшення експорту та погіршення позицій США на ринку зброї

Україна стала тестовим полігоном для американської зброї, що підвищило її привабливість для інших покупців. Країни НАТО та партнери США активно закуповують американську техніку, зокрема:

Польща та Німеччина замовили нові системи Patriot, HIMARS і Abrams, оскільки Україна довела їхню ефективність на полі бою;

Фінляндія та Швеція після вступу до НАТО збільшили витрати на оборону і підписали контракти з американськими компаніями на постачання авіації F-35 та систем ППО;

Японія та Тайвань замовили додаткові партії Javelin і Stinger для власної безпеки на тлі загрози з боку Китаю.

Якщо США припинять підтримку України, їхні союзники можуть почати розглядати альтернативні варіанти постачання зброї, наприклад, від Франції (MBDA, Dassault Aviation), Німеччини (Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann) або Південної Кореї (Hanwha Defense). Це може суттєво скоротити частку США на світовому ринку озброєнь.

3. Скорочення робочих місць у США

Допомога Україні підтримує десятки тисяч американських робочих місць, оскільки більшість виділених коштів залишається в США у вигляді замовлень виробникам зброї.

Окрім того, оборонний сектор стимулює розвиток суміжних галузей, таких як металургія, електроніка та транспортна логістика. Припинення замовлень призведе до скорочення робочих місць, що вдарить по економіці окремих штатів, таких як Техас, Аризона, Пенсильванія та Огайо.

4. Втрата довгострокових контрактів з Пентагоном

Міністерство оборони США фінансує виробництво зброї для України через механізм поповнення власних запасів. Це дозволяє:

оновлювати американський арсенал новими зразками зброї;

підтримувати високий рівень оборонних витрат без значного збільшення бюджету;

уникати зниження виробничих потужностей заводів оборонних компаній.

Блокування — це втрата багаторічних контрактів на виробництво зброї не лише для України, але й для оновлення арсеналу США. Це може загальмувати модернізацію збройних сил США, що є стратегічним ризиком для країни.

5. Геополітичні наслідки та послаблення позицій США у світі

Зупинка військової допомоги Україні може призвести до наступних наслідків:

посилення росії: якщо Україна не отримає достатньо зброї, рф може досягти військових успіхів, що поставить під загрозу безпеку Європи. Це змусить США витрачати більше ресурсів на захист союзників по НАТО;

зменшення впливу США у світі: Китай, Іран і Північна Корея спостерігають за тим, наскільки рішуче США підтримують своїх партнерів. Відмова від підтримки України може спонукати Китай діяти більш агресивно щодо Тайваню;

зростання витрат США у майбутньому: якщо Україна не зупинить росію зараз, США можуть зіткнутися з масштабнішими витратами на оборону через необхідність захисту Європи або власних інтересів у Тихоокеанському регіоні.

Детальніше про те, чому зупинка постачання озброєння Україні не вигідна американським збройним компаніям, розповідаємо в статті:

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. США призупиняють всю очікувану військову допомогу, поки Трамп не визначить, що лідери України «демонструють сумлінну відданість миру», повідомив високопосадовець Міністерства оборони.

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