5 ознак, що в компанії можна побудувати довгострокову кар’єру

Під час пошуку роботи кандидати зазвичай оцінюють зарплату, посаду, репутацію компанії та бенефіти. Але якщо ви шукаєте місце для довгострокової кар’єри, варто звернути увагу й на можливості професійного розвитку.
Фахівці budni.robota.ua зібрали 5 ознак, які допоможуть зрозуміти, чи є в компанії умови для зростання.
Відсутність фінансової стабільності може створити додаткові ризики: скорочення, замороження зарплат, реструктуризацію або навіть закриття бізнесу
Досягнення працівників помічають
Важливо, щоб керівники не лише вимагали результатів, а й помічали внесок працівників, давали конструктивний зворотний зв’язок, відзначали досягнення та допомагали визначати наступні кроки для розвитку.
Під час співбесіди варто запитати, як компанія оцінює роботу працівників і що відбувається після performance review.