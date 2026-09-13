5 ознак, що в компанії можна побудувати довгострокову кар’єру Сьогодні 12:11 — Особисті фінанси Жінка працює в офісі, Фото: magnific

Під час пошуку роботи кандидати зазвичай оцінюють зарплату, посаду, репутацію компанії та бенефіти. Але якщо ви шукаєте місце для довгострокової кар’єри, варто звернути увагу й на можливості професійного розвитку.

Фахівці budni.robota.ua зібрали 5 ознак, які допоможуть зрозуміти, чи є в компанії умови для зростання.

Довгострокова кар’єра: 5 ознак хорошого роботодавця

Є можливості для кар’єрного зростання

У компанії має бути зрозуміло, як працівник може перейти на наступний професійний рівень, змінити напрям, перейти до іншого підрозділу або очолити команду.

Фахівці радять прямо на співбесіді запитати, яким може бути професійний розвиток людини на цій позиції через 2−3 роки.

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Якщо роботодавець розповідає про грейди, критерії підвищення та наводить реальні приклади кар’єрного зростання співробітників, це хороший сигнал.

Загальні фрази без конкретики можуть свідчити про відсутність чіткої системи розвитку.

Компанія інвестує в розвиток працівників

Роботодавець, зацікавлений у довгостроковій співпраці, зазвичай допомагає співробітникам розвивати навички.

Це можуть бути внутрішні навчання, оплата курсів та сертифікацій, участь у конференціях, програми наставництва чи можливість спробувати себе в іншому напрямі.

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Під час співбесіди варто уточнити, чи оплачувала компанія навчання працівників протягом останнього року, чи є програми менторства та індивідуальні плани професійного розвитку.

Фінансова стабільність компанії

Побудувати довгострокову карʼєру не вийде, якщо компанія має серйозні фінансові проблеми або ризикує припинити діяльність за рік-два.

Перед прийняттям оферу варто дізнатися про фінансовий стан компанії, її джерела доходу, чи залучає інвестиції та як розвивається бізнес-модель.

Відсутність фінансової стабільності може створити додаткові ризики: скорочення, замороження зарплат, реструктуризацію або навіть закриття бізнесу

Досягнення працівників помічають

Важливо, щоб керівники не лише вимагали результатів, а й помічали внесок працівників, давали конструктивний зворотний зв’язок, відзначали досягнення та допомагали визначати наступні кроки для розвитку.

Під час співбесіди варто запитати, як компанія оцінює роботу працівників і що відбувається після performance review.

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Якщо оцінювання регулярне, але не впливає на цілі, розвиток чи кар’єрні перспективи, це може свідчити про формальний підхід.

Натомість змістовний зворотний зв’язок допомагає працівникам розуміти свої сильні сторони та напрямки для подальшого зростання.

Керівник підтримує команду

Хороший керівник чітко формулює завдання, дає зворотний зв’язок, відкритий до діалогу, допомагає вирішувати проблеми та водночас не заважає працівникам проявляти ініціативу.

Тому на співбесіді варто оцінювати не лише умови роботи, а й на майбутнього керівника.