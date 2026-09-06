0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи може роботодавець не платити зарплату через блокування картки працівника

Особисті фінанси
14
Жінка з банківською картою в руках
Жінка з банківською картою в руках, Фото: magnific
Роботодавець повинен вчасно виплачувати зарплату, навіть якщо банківська картка працівника заблокована. Якщо переказати кошти на вказаний рахунок неможливо, підприємство має використати інший передбачений законом спосіб виплати.
Про це пише «Судово-юридична газета».

Що робити, якщо картку заблокували

Зарплату за письмовою згодою працівника можна отримувати через банк або небанківського надавача платіжних послуг.
Також можливий поштовий переказ на рахунок чи адресу, яку працівник зазначив для отримання коштів. Витрати на такі послуги покладаються на роботодавця.
Якщо рахунок заблокували, а працівник не надав нових реквізитів, роботодавець не може просто відкласти виплату до моменту розблокування картки. У такій ситуації зарплату потрібно видати готівкою з каси підприємства у встановлений строк.
Роботодавець повинен виплачувати зарплату регулярно, у строки, встановлені законом, але не рідше двох разів на місяць.
При цьому неможливість зарахувати кошти на заблокований рахунок сама по собі не є підставою для невиплати чи затримки зарплати.
За порушення строків виплати роботодавцю можуть загрожувати адміністративна та фінансова відповідальність:
  • 510−1700 грн — штраф для посадових осіб підприємств та ФОП за порушення строків виплати зарплати, її виплату не в повному обсязі та інші порушення трудового законодавства;
  • 1 мінімальна зарплата — фінансова санкція для підприємства, якщо строк виплати зарплати порушено в межах одного місяця;
  • 3 мінімальні зарплати — якщо затримка виплати перевищує один місяць.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаКартки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems