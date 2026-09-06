Чи може роботодавець не платити зарплату через блокування картки працівника Сьогодні 12:11 — Особисті фінанси

Жінка з банківською картою в руках, Фото: magnific

Роботодавець повинен вчасно виплачувати зарплату, навіть якщо банківська картка працівника заблокована. Якщо переказати кошти на вказаний рахунок неможливо, підприємство має використати інший передбачений законом спосіб виплати.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Що робити, якщо картку заблокували

Зарплату за письмовою згодою працівника можна отримувати через банк або небанківського надавача платіжних послуг.

Також можливий поштовий переказ на рахунок чи адресу, яку працівник зазначив для отримання коштів. Витрати на такі послуги покладаються на роботодавця.

Якщо рахунок заблокували, а працівник не надав нових реквізитів, роботодавець не може просто відкласти виплату до моменту розблокування картки. У такій ситуації зарплату потрібно видати готівкою з каси підприємства у встановлений строк.

👛 Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.

Роботодавець повинен виплачувати зарплату регулярно, у строки, встановлені законом, але не рідше двох разів на місяць.

При цьому неможливість зарахувати кошти на заблокований рахунок сама по собі не є підставою для невиплати чи затримки зарплати.

За порушення строків виплати роботодавцю можуть загрожувати адміністративна та фінансова відповідальність:

510−1700 грн — штраф для посадових осіб підприємств та ФОП за порушення строків виплати зарплати, її виплату не в повному обсязі та інші порушення трудового законодавства;

1 мінімальна зарплата — фінансова санкція для підприємства, якщо строк виплати зарплати порушено в межах одного місяця;

3 мінімальні зарплати — якщо затримка виплати перевищує один місяць.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.