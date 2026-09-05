Оздоровчі виплати для військових: як оформити допомогу у 2026 році Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Як військовослужбовцю отримати допомогу для оздоровлення

Усі військовослужбовці ЗСУ можуть раз на рік отримати грошову допомогу для оздоровлення. Від початку 2026 року цією можливістю вже скористалися понад 400 тисяч військових.

У Міністерстві оборони України пояснили , як військовослужбовцю отримати допомогу для оздоровлення.

Як подати рапорт на оздоровчі

Крок 1. Переконайтеся, що ви набули право на виплату. Право на оздоровчі виникає після першого повного місяця військової служби. Виплату можна оформити лише один раз протягом календарного року. Якщо військовослужбовець не скористався нею у поточному році, перенести право на наступний рік не можна.

Крок 2. Оберіть формат отримання. Отримати допомогу можна як під час щорічної основної відпустки, так і без вибуття у відпустку. Зокрема, якщо військовий через бойові завдання чи інші обставини не може скористатися відпусткою, це не позбавляє його права на виплату.

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Крок 3. Подайте рапорт. Це можна зробити у паперовій формі або через застосунок «Армія+». В електронному форматі необхідно вибрати відповідний вид рапорту, перевірити персональні дані та підписати документ електронним підписом безпосередньо у застосунку.

Крок 4. Очікуйте на наказ та нарахування коштів. Після подання рапорту командир видає відповідний наказ, на підставі якого здійснюється виплата. Для командира військової частини підставою є наказ вищого командування. Рапорт мають розглянути не пізніше ніж за 14 днів від моменту його подання, а кошти виплачують після надходження необхідного фінансування.

Як розраховується сума оздоровчих

Розмір допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця на день видання наказу про виплату.

До розрахунку включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер.

Водночас одноразові винагороди та виплати за виконання бойових завдань до суми розрахунку допомоги на оздоровлення не включаються.

Що робити, якщо виплату затримують

Причинами затримки можуть бути помилки у рапорті чи його неповне подання, відсутність наказу командира, тривале фінансове оформлення або ж виявлення факту, що допомогу вже було виплачено у поточному календарному році.

Якщо допомогу затримують, зверніться до фінансової служби або командира військової частини.

Також військовий може повторно подати рапорт, звернутися до вищого командування або зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.

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