Чи можуть змусити покупця заплатити за розбитий товар у магазині

Стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає право людини вільно обирати продукцію та спосіб її оплати. Водночас продавець не може змушувати людину купувати пошкоджений, неякісний або непотрібний їй товар.
Якщо працівники магазину вважають, що пошкодження сталося з вини покупця, вони мають спочатку це довести.
Самостійно стягувати гроші за зіпсований товар співробітники магазину не можуть. Водночас вони мають право зафіксувати факт пошкодження майна.
Рішення про відшкодування вартості пошкодженого або знищеного товару приймається у судовому порядку.
Раніше Finance.ua писав, що акційна ціна не завжди означає лише економію. За певних умов отримана знижка може вважатися доходом і оподатковуватися. Вирішальним є те, кому саме та на яких умовах її надали.