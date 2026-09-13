Чи можуть змусити покупця заплатити за розбитий товар у магазині Сьогодні 14:19 — Особисті фінанси Візок у супермаркеті

Якщо ви випадково розбили чи пошкодили товар у магазині, працівники магазину не можуть вимагати від вас оплату.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Чи можуть працівники магазину вимагати гроші за випадково пошкоджений товар

Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено договором чи законом.

До моменту купівлі товар залишається власністю магазину, тому примушувати споживача оплачувати випадково пошкоджений або розбитий товар не можна.

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Стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає право людини вільно обирати продукцію та спосіб її оплати. Водночас продавець не може змушувати людину купувати пошкоджений, неякісний або непотрібний їй товар.

Якщо працівники магазину вважають, що пошкодження сталося з вини покупця, вони мають спочатку це довести.

Самостійно стягувати гроші за зіпсований товар співробітники магазину не можуть. Водночас вони мають право зафіксувати факт пошкодження майна.

Рішення про відшкодування вартості пошкодженого або знищеного товару приймається у судовому порядку.