У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору — Finance.ua

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У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору

Енергетика
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У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору
У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору
Заступники міністра енергетики України Роман Андарак і Олександр Павліченко провели зустріч із заступником міністра закордонних справ Литовської Республіки Юліусом Пранявічусом.
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Сторони обговорили напрямки співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо зміцнення енергетичної безпеки обох країн.
Представники Міненерго ознайомили литовську сторону із наслідками російських атак на об’єкти енергетики та заходами, які вживаються для відновлення, а також поточними потребами українського енергосектору, зокрема в обладнанні для ремонтів та нарощування потужностей розподіленої генерації.
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Юліус Пранявічус своєю чергою відзначив те, як Україні вдається утримувати стійкість енергосистеми в умовах постійних російських атак, та наголосив на зацікавленість литовської сторони у вивченні досвіду українських енергетиків у протидії загрозам.
Українська сторона подякувала Литві за підтримку українського енергосектору з початку повномасштабного російського вторгнення.
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Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням співпраці у контексті інтеграції України та країн Балтії до європейської енергосистеми ENTSO-E, кібербезпеки та розвитку відновлюваної енергетики.
За матеріалами:
Finance.ua
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