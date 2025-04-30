У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору — Finance.ua

У Міненерго обговорили співпрацю з Литвою для допомоги українському енергосектору
Заступники міністра енергетики України Роман Андарак і Олександр Павліченко провели зустріч із заступником міністра закордонних справ Литовської Республіки Юліусом Пранявічусом.
Сторони обговорили напрямки співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо зміцнення енергетичної безпеки обох країн.
Представники Міненерго ознайомили литовську сторону із наслідками російських атак на об’єкти енергетики та заходами, які вживаються для відновлення, а також поточними потребами українського енергосектору, зокрема в обладнанні для ремонтів та нарощування потужностей розподіленої генерації.
Юліус Пранявічус своєю чергою відзначив те, як Україні вдається утримувати стійкість енергосистеми в умовах постійних російських атак, та наголосив на зацікавленість литовської сторони у вивченні досвіду українських енергетиків у протидії загрозам.
Українська сторона подякувала Литві за підтримку українського енергосектору з початку повномасштабного російського вторгнення.
Читайте також
Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням співпраці у контексті інтеграції України та країн Балтії до європейської енергосистеми ENTSO-E, кібербезпеки та розвитку відновлюваної енергетики.
Поділитися новиною