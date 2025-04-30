Від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71% — Finance.ua
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Від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71%

Енергетика
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За підсумками січня-лютого 2025 року ЄС імпортував 1,35 млн т (+71,4 р./р.) металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт сягнули €535,2 млн (+47,3% р./р.). Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.
Основний обсяг імпорту припадає на чавун: за 2 місяці ЄС купив його 678,4 млн т (+8,7 раза р./р.), на суму €247,65 млн. Найбільшими споживачами чавуну з рфФ є Італія, Латвія, Бельгія та Польща.
Великі обсяги імпорту припадають і на напівфабрикати: основні обсяги спрямовано до Бельгії, Італії та Данії.
Нагадаємо, ЄС за підсумками 2024 року імпортував з росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС, зокрема минулого року ця сума перевищила €2,5 млрд. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС.
Як відомо, раніше видання УП провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина рф, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін веде активну співпрацю з підприємствами росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. При цьому два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю. А сам Лісін, попри тісну дружбу з путіним, не перебуває під санкціями ЄС.
За матеріалами:
УНІАН
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