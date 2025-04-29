Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР — Finance.ua
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Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР

Енергетика
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Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР
Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР
Нафтогаз спрямовує залучене фінансування на невідкладну закупівлю 1 млрд куб. м газу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Нафтогаз залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане Урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР», — сказано в повідомленні.
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Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак підкреслив, що зазначене фінансування вже доступне, і Нафтогаз невідкладно спрямовує його на імпорт газу: «Отримані кошти є надзвичайно важливими для Нафтогазу. Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб. м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру. Дякую всім партнерам, які допомагають Нафтогазу підготуватися до наступної зими».
Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями є частиною довгострокової стратегії Нафтогазу з диверсифікації джерел постачання та забезпечення енергетичної стабільності України.
За матеріалами:
Finance.ua
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