Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР — Finance.ua

Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР Сьогодні 10:13 — Енергетика

Україна придбає 1 млрд кубів газу за гроші ЄБРР

Нафтогаз спрямовує залучене фінансування на невідкладну закупівлю 1 млрд куб. м газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Нафтогаз залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане Урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР», — сказано в повідомленні.

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Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак підкреслив, що зазначене фінансування вже доступне, і Нафтогаз невідкладно спрямовує його на імпорт газу: «Отримані кошти є надзвичайно важливими для Нафтогазу. Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб. м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру. Дякую всім партнерам, які допомагають Нафтогазу підготуватися до наступної зими».

Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями є частиною довгострокової стратегії Нафтогазу з диверсифікації джерел постачання та забезпечення енергетичної стабільності України.

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