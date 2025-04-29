В Міненерго повідомили, чи змінюватимуть тарифи на електроенергію для населення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Міненерго повідомили, чи змінюватимуть тарифи на електроенергію для населення

Енергетика
13
В Міненерго повідомили, чи змінюватимуть тарифи на електроенергію для населення
В Міненерго повідомили, чи змінюватимуть тарифи на електроенергію для населення
Кабінет Міністрів України зберіг єдину фіксовану ціну на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.
Про це повідомляє в Telegram Міністерство енергетики України.
Уряд вирішив продовжити дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.
Як зазначив голова відомства Герман Галущенко, українці пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей.
Водночас, енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні, каже Галущенко.
Крім того, так званий «нічний тариф» для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems