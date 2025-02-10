Литва цьогоріч виділить майже 32 млн євро на освіту українцям, що перебувають у країні — Finance.ua

Литва цьогоріч виділить майже 32 млн євро на освіту українцям, що перебувають у країні Сьогодні 12:21 — Світ

Литва цьогоріч виділить майже 32 млн євро на освіту українцям, що перебувають у країні

Литва у 2025 році виділить майже 32 мільйони євро на освіту українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення росії. Литовський уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що Міністерство освіти, науки та спорту Литви звернулося до уряду з проханням виділити 4,2 мільйона євро на компенсацію плати за навчання у вищих навчальних закладах українців, які приїхали через війну, та виплату їм стипендій.

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Також відомство просило виділити 28,7 мільйона євро, які будуть спрямовані на навчання українських дітей за дошкільними, передшкільними та загальноосвітніми програмами у муніципальних та недержавних школах.

Литовське Міністерство фінансів, яке внесло до уряду проєкт постанови, скоротило суму коштів, що виділяються на навчання. Уряд погодив цю пропозицію.

Так, зазначені кошти призначені для українців, які вступили до литовських вищих навчальних закладів у 2022 та 2023 роках та продовжують навчання цього року.

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У Мінфіні кажуть, що рішення про це фінансування з 1 вересня буде ухвалено пізніше з урахуванням фактичної кількості студентів.

Там додали, при підготовці законопроєкту про затвердження бюджету на 2025−2027 роки кошти на ці цілі не планувалися, оскільки не було можливості заздалегідь спрогнозувати, яка буде кількість одержувачів та яка буде потреба у коштах.

З вересня 2024 року більше не існує державного фінансування для українців, які закінчили школи в Україні, але деякі виші фінансують їхнє навчання самі.

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