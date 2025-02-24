Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС — Finance.ua

Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС Сьогодні 12:25

Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС

Вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. Україна повинна стати повноправним членом через п’ять років.

Про це сказав президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

«Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року», — сказав він під час за пленарного засідання «Підтримуй Україну» за участі європейських лідерів в Києві.

За його словами, відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів.

«Давайте зробимо шлях України в ЄС невідворотним», — додав Науседа.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

У грудні 2024 року європейську інтеграцію України підтримують 69% респондентів, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року.

Питання зовнішньополітичного вектору країни сьогодні залишається консолідуючим фактором в країні.

За даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», наприкінці 2024 року підтримка вступу України до ЄС та НАТО є стабільно високою: 69% підтримують вступ до ЄС, 67% висловлюються за вступ до НАТО.

На думку 16% респондентів, вступ до ЄС може об’єднати українців в майбутньому, на думку 4% - роз’єднати.

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