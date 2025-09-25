0 800 307 555
Клієнтів «Нової пошти» попередили про шахрайські SMS

Шахраї почали нову хвилю фішингових атак — тепер аферисти розсилають повідомлення нібито від імені «Нової пошти».
Про це повідомила пресслужба компанії.

Що сталося

Клієнти почали отримувати SMS з невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс».
У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді — для збору особистих і банківських даних.
«Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману», — наголосили в компанії.
Уся офіційна комунікація «Нової пошти» ведеться лише з офіційних каналів:
  • сайт;
  • мобільний застосунок;
  • соціальні мережі;
  • SMS.
Нагадаємо, фішинг (від англійського fishing — риболовля) — схема крадіжки карткових даних в інтернеті, що набирає велику популярність.
Схема ґрунтується на масовому розсиланні банківським клієнтам спеціальних листів або SMS-повідомлень, які маскуються під повідомлення від банків або відомих компаній, брендів.
Про те, як захистити свої кошти та дані — читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
