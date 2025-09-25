Клієнтів «Нової пошти» попередили про шахрайські SMS Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Клієнтів «Нової пошти» попередили про шахрайські SMS

Шахраї почали нову хвилю фішингових атак — тепер аферисти розсилають повідомлення нібито від імені «Нової пошти».

Про це повідомила пресслужба компанії.

Що сталося

Клієнти почали отримувати SMS з невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс».

У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді — для збору особистих і банківських даних.

«Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману», — наголосили в компанії.

Уся офіційна комунікація «Нової пошти» ведеться лише з офіційних каналів:

сайт;

мобільний застосунок;

соціальні мережі;

SMS.

Нагадаємо, фішинг (від англійського fishing — риболовля) — схема крадіжки карткових даних в інтернеті, що набирає велику популярність.

Схема ґрунтується на масовому розсиланні банківським клієнтам спеціальних листів або SMS-повідомлень, які маскуються під повідомлення від банків або відомих компаній, брендів.

Про те, як захистити свої кошти та дані — читайте у статті за посиланням.

