Шахраї знову роблять фейкові розсилки від імені податкової — ДПС — Finance.ua
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Шахраї знову роблять фейкові розсилки від імені податкової — ДПС

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Шахраї знову роблять фейкові розсилки від імені податкової — ДПС
Шахраї знову роблять фейкові розсилки від імені податкової — ДПС
Державна податкова служба попереджає про чергову спробу масового розповсюдження шкідливих електронних листів, які нібито надсилаються від імені ДПС. Це вже друга така хвиля за останній тиждень.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
За його словами, фейкові листи надходять платникам податків у різних регіонах. У вкладеннях до таких повідомлень міститься вірусне ПЗ: після відкриття PDF-файлу запускається програма, що надає зловмисникам віддалений доступ до комп’ютера користувача.
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Податкова наголошує: справжні офіційні адреси її працівників завжди містять домен @tax.gov.ua. У разі підозрілих повідомлень громадянам радять не відкривати вкладення й звертатися напряму до ДПС.
Нагадаємо, це вже не вперше податкова фіксує масові фейкові розсилки від свого імені. Так, наприклад, у лютому шахраї розповсюджували електронні листи, які надіслані нібито від «Дії», щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування.
Також зазначимо, що нещодавно податкова почала розсилати листи бізнесу з попередженнями про порушення. У ДПС підкреслюють, що повідомлення мають превентивний характер: добровільне виправлення порушень допоможе уникнути фактичних перевірок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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