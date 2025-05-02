Податкова знайшла 11 тисяч українців, які приймали оплати на власні рахунки — Finance.ua

Податкова знайшла 11 тисяч українців, які приймали оплати на власні рахунки Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

Податкова знайшла 11 тисяч українців, які приймали оплати на власні рахунки

Від березня Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. І менше ніж за місяць податкова зафіксувала більше мільйона транзакцій. Додаткову увагу привернули українці, які отримали понад 50 переказів на рахунки.

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1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала податкова за менш ніж місяць — з 1 по 20 березня. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.

У середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.

Зазначимо, що з 1 березня 2025 року Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Новий інструмент контролю — доступ до Системи обліку даних РРО — дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.

Разом із тим, податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.

Які наслідки

Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 тис. до 85 тис. грн із конфіскацією майна. Додатково — до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Державна податкова служба України повідомляла, що заходи податкового контролю поповнились новим інструментом. Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет та отримують грошові перекази за нього;

з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:



— громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;



— фізичних осіб — підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

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