Яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує Податкова: деталі — Finance.ua

Яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує Податкова: деталі Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує Податкова: деталі

Як повідомляє Державна податкова служба України, заходи податкового контролю поповнились новим інструментом. Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

Про це йдеться в повідомленні ДПС

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З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб — підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.

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Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.

В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.

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Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет:

офіційно зареєструватися як суб’єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

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