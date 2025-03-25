ДПС показала результати боротьби з тіньовими ринками — Finance.ua

ДПС показала результати боротьби з тіньовими ринками Сьогодні 12:27 — Казна та Політика

ДПС показала результати боротьби з тіньовими ринками

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко повідомив про заходи ДПС щодо детінізації ринків. З початку року проведено перевірки та накладено штрафи на мільйони гривень у сферах електроніки, тютюну та харчування.

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Голова Державної податкової служби розповів , що податкова вже зробила з початку року для боротьби з тіньовими ринками в трьох секторах економіки: побутовій електроніці, тютюнових виробах та громадському харчуванні.

«Сьогодні мав зустріч з представниками Американської торгівельної палати в Україні та її деякими членами. Це 11 компаній з різних сфер. Ключове питання — тіньові ринки в окремих секторах економіки: побутова електроніка, електронна комерція, тютюнові вироби, громадське харчування, фіксований інтернет», — написав Кравченко у Telegram.

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Кравченко зазначив, що вони мають спільне бачення щодо боротьби з «тінню».

«Бо це не лише про чесну конкуренцію та однакові умови роботи для всіх. Йдеться про захист інтересів споживачів та надходження до державного бюджету" — зазначив Кравченко.

Голова ДПС розповів, що податкова вже зробила з початку року для боротьби з «тінню».

Ринок побутової електроніки

«З початку року провели понад 800 заходів податкового контролю у низці відомих мереж, які торгують електронікою від відомих брендів. Ще 200 — у процесі, більша частина із них — із хронометражем виторгів», — повідомив Кравченко.

Кравченко зазначив, що за їх результатами вже застосовано штрафні санкції на 90,5 млн грн.

«Виявляємо схеми, які мають ознаки ухилення від сплати ПДВ. Документи передано до правоохоронних органів», — додав він.

Торгівля тютюновими виробами

Кравченко повідомив, що у січні-лютому підрозділи контролю за підакцизними товарами провели майже 2,3 тис. перевірок у сфері виробництва та обігу тютюнових виробів. Виявлено порушення законодавства, фінансові санкції склали 30,77 млн грн.

Крім того, Кравченко зазначив, що за результатами перевірок припинено дію 312 ліцензій, із них 167 за фактом відсутності за місцем провадження діяльності. У взаємодії з правоохоронцями з нелегального обігу вилучили тютюнові вироби на суму 3,77 млн гривень.

Ринок громадського харчування

Тут також виявляємо чимало порушень, зокрема порядку розрахунків, обліку товарних запасів, неоформлену найману працю. Цього року вже провели майже 1 000 перевірок, штрафи перевищили 13 млн грн.

Він наголосив, що системне викриття схем — це те, що забезпечує реальну боротьбу з тінню. І завдання ДПС — показати, що правила однакові для всіх.

УНН За матеріалами:

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