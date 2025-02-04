Хто має платити пенсійний податок у 2025 році — Finance.ua

Хто має платити пенсійний податок у 2025 році Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Хто має платити пенсійний податок у 2025 році

Податок на пенсію в Україні застосовується тільки до великих пенсій. Отже більшості пенсіонерів він не стосується, адже розмір мінімальної пенсії 2025 становить 2361 грн. Про це нагадує ДПС у Чернівецькій області, пише Кадровик.

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В Україні податок на доходи фізичних осіб стягується з усіх доходів, отриманих людиною протягом року. Він становить 15%, якщо дохід не перевищує десяти мінімальних зарплат, встановлених на початку року.

Хто не платить податок

В Україні пенсії підлягають оподаткуванню, проте не всі. Винятки становлять пенсії, розмір яких не перевищує трьох мінімальних заробітних плат на місяць.

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У 2025 році мінімальна заробітна плата становить — 8000 грн. Тобто пенсії до 24 тис. грн не оподатковуються. Проте до цієї пенсії може додаватися інший прибуток, і за перевищення вказаної суми до пенсії буде застосовуватись оподаткування.

Який податок знімають із пенсії

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що якщо у людини до пенсії додається інше джерело доходу, наприклад, заробітна плата, здача житла в оренду, доходи від дивідендів, пай тощо, тоді всі доходи складаються й у разі, якщо вони перевищують задані норми (24 тис. грн), накладається податок 15% або 20%. Тобто, чим більша сума, тим вищим буде податок.

Чи будуть пенсіонери сплачувати податок на пенсію після запровадження пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа в Україні передбачає обов’язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. У зв’язку з цим в мережі почали ширитися чутки про запровадження податків на пенсію.

не призведе до збільшення податкового навантаження на українців. Проте Мінсоцполітики спростувало цю інформацію та пояснило деталі. Запровадження накопичувальних пенсій

Також очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволяє збільшити пенсію ще на 15−20% порівняно із середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії.

Довідка Finance.ua:

Найбільший розмір пенсій у суддів. Станом на початок 2024 року середній розмір виплати для них становив 99 737 грн. Суддів-пенсіонерів, які отримують довічне утримання, в Україні є 3 769 осіб.

Суддів-пенсіонерів, які отримують довічне утримання, в Україні є 3 769 осіб. Другі за розміром пенсії отримують прокурори. В Україні є 5851 така особа. Їм щомісяця виплачують в середньому 21 940 грн.

До прикладу, так звана «чорнобильська пенсія» становить 12 910 грн. Її виплачують понад 97 тисячам українців.

В Україні є 653 особи, які раніше були депутатами та вийшли на пенсію. Їм щомісяця виплачують 17 890 грн.

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