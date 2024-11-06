Які пенсії отримують судді, прокурори, депутати та інші (розміри) — Finance.ua

Які пенсії отримують судді, прокурори, депутати та інші (розміри) Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Українські спецпенсіонери отримують пристойні виплати після виходу на пенсію.

Станом на початок 2024 року розмір довічного утримання, яке виплачували суддям, складав майже 100 тис. грн.

Прокурори ж отримували близько 21 тис. грн.

Такі дані надало Міністерство соціальної політики України на запит Економічної правди.

У відомстві зазначили, що загалом кількість пенсіонерів в Україні скорочується, однак чисельність спецпенсіонерів, навпаки, зростає.

«Кількість одержувачів цих виплат станом на вересень 2024 року складає 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% загальної чисельності пенсіонерів (10 328,1 тис. осіб)», — зазначили у Мінсоцполітики.

Як повідомили у Мінсоцполітики, в Україні є чотири чинні закони, які визначають спеціальні умови виходу на пенсію. Крім того, є ще й дев’ять законів, які вже не мають чинності, але відповідно до них люди продовжують отримувати спеціальні пенсії.

Найбільший розмір пенсій у суддів. Станом на початок 2024 року середній розмір виплати для них становив 99 737 грн. Суддів-пенсіонерів, які отримують довічне утримання, в Україні є 3 769 осіб.

Другі за розміром пенсії отримують прокурори. В Україні є 5851 така особа. Їм щомісяця виплачують в середньому 21 940 грн.

Які пенсії отримують військові, «чорнобильці» та поліцейські

Однак такі розміри пенсій в Україні отримують далеко не всі. До прикладу, так звана «чорнобильська пенсія» становить 12 910 грн. Її виплачують понад 97 тисячам українців.

Найбільша категорія спецпенсіонерів в Україні — це колишні військовослужбовці та працівники силових структур. Станом на 1 жовтня в Україні є 650 тисяч таких осіб.

В середньому колишній військовий в Україні отримує 8 713 грн пенсії.

Виплати для колишніх працівників правоохоронних органів складають 10 032 грн.

Пенсії депутатів

В Україні є 653 особи, які раніше були депутатами та вийшли на пенсію. Їм щомісяця виплачують 17 890 грн.

Крім того, 1679 українців отримують пенсії за законом «Про службу в органах місцевого самоврядування». Середній розмір таких виплат складає 6166,77 грн.

Помічники народних депутатів отримують пенсію у розмірі 5906,41 грн. Наразі в Україні є 78 осіб, які отримують такі виплати.

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