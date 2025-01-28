Чи збільшить запровадження накопичувальних пенсій податкове навантаження — відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Чи збільшить запровадження накопичувальних пенсій податкове навантаження — відповідь Мінсоцполітики

Запровадження накопичувальних пенсій не призведе до збільшення податкового навантаження на українців.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Читайте також В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії

Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Законопроєкти подано на розгляд органів влади для ознайомлення та надання пропозицій.

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Мета реформи

Створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію.

В міністерстві зазначили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволяє працівникам додатково збільшити розмір їх майбутньої пенсії в поточному робочому віці.

Читайте також Які пенсіонери отримають дві пенсії одразу

Як повідомили в Мінсоцполітики це не призведе до збільшення навантаження на платників податків.

Адже внески роботодавця та громадянина не збільшуються, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

За власним бажанням працівник може сплачувати додатковий добровільний внесок.

Що це дасть

Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволяє збільшити пенсію ще на 15−20% порівняно із середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії.

Нагадаємо, рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року. Про це заявляла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Раніше йшлося про те, що майбутня пенсійна реформа буде передбачати обов’язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Таку заяву зробила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час пресконференції.

Зазначалося, що така доля відрахувань із зарплати в майбутньому дозволить людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя.

Довідка Finance.ua:

Люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії. Це інструмент соціальної підтримки, проте він надається з низкою обмежень та умов.

У Пенсійному фонді України повідомили, що пенсія у 2025 році призначена українцям, які досягли 60 років, але водночас мають стаж не менше ніж 32 роки.

Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.