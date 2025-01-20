Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку — Finance.ua

Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку

Соціальні стандарти в 2025 році уряд вирішив не піднімати через складну економічну ситуацію, пов’язану з повномасштабним вторгненням рф. Водночас для деяких українців передбачено надбавку до пенсії.

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Трудова пенсія по старості

У Пенсійному фонді України повідомили, що пенсія у 2025 році призначена українцям, які досягли 60 років, але водночас мають стаж не менше ніж 32 роки.

Крім того, пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за наявності стажу в розмірі 22 роки і 15 років відповідно.

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Надбавка до пенсії після 65 років в Україні

В українців у віці 65 років за необхідного стажу пенсія має становити 40% зарплати. У разі, якщо виплати менші від зазначеного розміру, то передбачена доплата до цього рівня.

Варто зазначити, що нарахування відбувається автоматично і додатково звертатися до ПФУ не треба. Водночас інших надбавок не передбачено.

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Надбавка до пенсії після 75 років

Українці, які досягли 70-річного віку, також мають право на доплати до пенсії у 2025 році. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера, а саме:

70−74 роки — надбавка 300 гривень;

75−79 років — 456 гривень;

старше 80 років — 570 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Але є нюанс — не всі пенсіонери, які досягли 70 років, отримають доплату. Вона виплачується тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Довідка Finance.ua:

До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє ПФУ.

За оперативними даними, видатки на пенсійні та інші заплановані виплати склали 821,5 млрд гривень, що на 75,2 млрд грн більше за 2023 рік.

Виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців. Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.

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УНІАН За матеріалами:

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