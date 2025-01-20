Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку — Finance.ua

Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку
Соціальні стандарти в 2025 році уряд вирішив не піднімати через складну економічну ситуацію, пов’язану з повномасштабним вторгненням рф. Водночас для деяких українців передбачено надбавку до пенсії.
Трудова пенсія по старості
У Пенсійному фонді України повідомили, що пенсія у 2025 році призначена українцям, які досягли 60 років, але водночас мають стаж не менше ніж 32 роки.
Крім того, пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за наявності стажу в розмірі 22 роки і 15 років відповідно.
Надбавка до пенсії після 65 років в Україні
В українців у віці 65 років за необхідного стажу пенсія має становити 40% зарплати. У разі, якщо виплати менші від зазначеного розміру, то передбачена доплата до цього рівня.
Варто зазначити, що нарахування відбувається автоматично і додатково звертатися до ПФУ не треба. Водночас інших надбавок не передбачено.
Надбавка до пенсії після 75 років
Українці, які досягли 70-річного віку, також мають право на доплати до пенсії у 2025 році. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера, а саме:
- 70−74 роки — надбавка 300 гривень;
- 75−79 років — 456 гривень;
- старше 80 років — 570 гривень.
Ці доплати нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.
Але є нюанс — не всі пенсіонери, які досягли 70 років, отримають доплату. Вона виплачується тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.
Довідка Finance.ua:
- До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє ПФУ.
- За оперативними даними, видатки на пенсійні та інші заплановані виплати склали 821,5 млрд гривень, що на 75,2 млрд грн більше за 2023 рік.
- Виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців. Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.
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