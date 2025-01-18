Нові пільги для пенсіонерів після 60 років: що змінилося з 1 січня — Finance.ua

Нові пільги для пенсіонерів після 60 років: що змінилося з 1 січня Сьогодні 15:11 — Казна та Політика

Нові пільги для пенсіонерів після 60 років: що змінилося з 1 січня

Не всі пенсіонери знають, на які пільги вони можуть претендувати. Таких бонусів чимало — це знижка на комуналку, безоплатна юридична допомога та багато іншого.

Дізнайтеся, на які бонуси, крім доплати до пенсії, можуть претендувати українці похилого віку.

Які пільги надаються пенсіонерам у 2025 році

Деякі послуги для українських пенсіонерів є повністю безкоштовними або надаються з великою знижкою. Ось які пільги можуть отримати літні люди:

Безкоштовний проїзд у транспорті. Пенсіонери мають право не платити за проїзд на громадському та приміському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на маршрутки. Скасування сплати земельного податку. Згідно зі статтею 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку. Знижка на страховку автомобіля. Пенсіонери, які володіють машиною з двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт, можуть претендувати на 50% знижку на автострахування. Безкоштовна комуналка. Деякі пенсіонери можуть узагалі не оплачувати комунальні послуги, каже постанова постанова КМУ № 389. Люди похилого віку отримують знижку 100% на плату за ЖКП, паливо і газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури. Оформити таку допомогу можна у відділенні Пенсійного фонду. Субсидії для пенсіонерів. Пільги пенсіонерам з оплати комуналки можна оформити в найближчому відділенні ПФУ. Розмір знижки залежить від доходу всіх членів сім’ї та розраховується індивідуально. Безкоштовна юридична допомога. Усі літні люди можуть отримати безоплатну первинну юридичну допомогу. А також вторинну (наприклад, супровід під час звернення до суду), за умови, якщо пенсія становить менше ніж 4722 гривні або менше ніж 6056 гривень в осіб з інвалідністю. Щоб отримати безоплатну правову допомогу, зверніться до найближчого бюро правової допомоги або зателефонуйте за номером 0800 213 103. Безкоштовна парковка. Мало хто з літніх людей знає, що може паркувати автомобіль на платних парковках безкоштовно. Про це говорить Постанова КМУ № 585 (Пункт 4).

В Україні пенсії можуть виплачуватись за довіреністю, проте існують певні обмеження щодо терміну дії такого документа. Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Відповідно до статті 47 Закону УкраїниПро загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія може виплачуватись за довіреністю.

У 2025 році пенсійні виплати, що перевищують у чотири чи більше разів середню пенсію по країні або дорівнюють 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб, будуть обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів.

УНІАН За матеріалами:

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