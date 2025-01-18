Нові пільги для пенсіонерів після 60 років: що змінилося з 1 січня — Finance.ua

Нові пільги для пенсіонерів після 60 років: що змінилося з 1 січня
Не всі пенсіонери знають, на які пільги вони можуть претендувати. Таких бонусів чимало — це знижка на комуналку, безоплатна юридична допомога та багато іншого.
Дізнайтеся, на які бонуси, крім доплати до пенсії, можуть претендувати українці похилого віку.
Які пільги надаються пенсіонерам у 2025 році
Деякі послуги для українських пенсіонерів є повністю безкоштовними або надаються з великою знижкою. Ось які пільги можуть отримати літні люди:
- Безкоштовний проїзд у транспорті. Пенсіонери мають право не платити за проїзд на громадському та приміському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на маршрутки.
- Скасування сплати земельного податку. Згідно зі статтею 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку.
- Знижка на страховку автомобіля. Пенсіонери, які володіють машиною з двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт, можуть претендувати на 50% знижку на автострахування.
- Безкоштовна комуналка. Деякі пенсіонери можуть узагалі не оплачувати комунальні послуги, каже постанова постанова КМУ № 389. Люди похилого віку отримують знижку 100% на плату за ЖКП, паливо і газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури. Оформити таку допомогу можна у відділенні Пенсійного фонду.
- Субсидії для пенсіонерів. Пільги пенсіонерам з оплати комуналки можна оформити в найближчому відділенні ПФУ. Розмір знижки залежить від доходу всіх членів сім’ї та розраховується індивідуально.
- Безкоштовна юридична допомога. Усі літні люди можуть отримати безоплатну первинну юридичну допомогу. А також вторинну (наприклад, супровід під час звернення до суду), за умови, якщо пенсія становить менше ніж 4722 гривні або менше ніж 6056 гривень в осіб з інвалідністю. Щоб отримати безоплатну правову допомогу, зверніться до найближчого бюро правової допомоги або зателефонуйте за номером 0800 213 103.
- Безкоштовна парковка. Мало хто з літніх людей знає, що може паркувати автомобіль на платних парковках безкоштовно. Про це говорить Постанова КМУ № 585 (Пункт 4).
В Україні пенсії можуть виплачуватись за довіреністю, проте існують певні обмеження щодо терміну дії такого документа. Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Відповідно до статті 47 Закону УкраїниПро загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія може виплачуватись за довіреністю.
У 2025 році пенсійні виплати, що перевищують у чотири чи більше разів середню пенсію по країні або дорівнюють 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб, будуть обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів.
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