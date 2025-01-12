Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ — Finance.ua
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Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ

Особисті фінанси
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Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ
Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ, Фото: freepik
В Україні пенсії можуть виплачуватись за довіреністю, проте існують певні обмеження щодо терміну дії такого документа.
Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Умови виплати пенсій за довіреністю

Відповідно до статті 47 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія може виплачуватись за довіреністю.
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Термін дії довіреності визначається в самому документі. Однак строк виплати пенсії за ним не може перевищувати 12 місяців.
Після спливу 12 місяців дії довіреності пенсіонеру потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю.
Виплата за довіреністю здійснюється ще один рік, починаючи з місяця, що настає після подання заяви.
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Нагадаємо, у 2025 році пенсійні виплати, що перевищують у чотири чи більше разів середню пенсію по країні або дорівнюють 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб, будуть обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів.
За матеріалами:
Finance.ua
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