Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Чи можна в Україні отримувати виплату пенсій за довіреністю: відповідь ПФУ, Фото: freepik

В Україні пенсії можуть виплачуватись за довіреністю, проте існують певні обмеження щодо терміну дії такого документа.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Умови виплати пенсій за довіреністю

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія може виплачуватись за довіреністю. Відповідно до статті 47 Закону України пенсія може виплачуватись за довіреністю.

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Термін дії довіреності визначається в самому документі. Однак строк виплати пенсії за ним не може перевищувати 12 місяців.

Після спливу 12 місяців дії довіреності пенсіонеру потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю.

Виплата за довіреністю здійснюється ще один рік, починаючи з місяця, що настає після подання заяви.

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Нагадаємо, у 2025 році пенсійні виплати, що перевищують у чотири чи більше разів середню пенсію по країні або дорівнюють 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб, будуть обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів.

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