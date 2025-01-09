Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році — Finance.ua

Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році Сьогодні 17:16

Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році

320 млн грн виплатила держава роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 15 000 внутрішньо переміщених осіб у 2024 році.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Понад 10 тисяч роботодавців отримали від Уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них — люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн. Завдяки цій програмі ми фінансово підтримуємо роботодавців, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, і таким чином допомагаємо людям швидше знайти роботу та адаптуватись на новому місці. Цього року програма продовжує діяти, й роботодавці можуть нею скористатись», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували роботодавці за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становитьЩоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні — 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю — впродовж 6 місяців.

Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.