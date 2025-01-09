Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році — Finance.ua

Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році
320 млн грн виплатила держава роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 15 000 внутрішньо переміщених осіб у 2024 році.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Понад 10 тисяч роботодавців отримали від Уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них — люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн. Завдяки цій програмі ми фінансово підтримуємо роботодавців, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, і таким чином допомагаємо людям швидше знайти роботу та адаптуватись на новому місці. Цього року програма продовжує діяти, й роботодавці можуть нею скористатись», — зазначила Тетяна Бережна.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували роботодавці за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.
Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.
- За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні — 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю — впродовж 6 місяців.
- Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Поділитися новиною