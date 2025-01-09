Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році

35
Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році
Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році
320 млн грн виплатила держава роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 15 000 внутрішньо переміщених осіб у 2024 році.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Понад 10 тисяч роботодавців отримали від Уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них — люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн. Завдяки цій програмі ми фінансово підтримуємо роботодавців, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, і таким чином допомагаємо людям швидше знайти роботу та адаптуватись на новому місці. Цього року програма продовжує діяти, й роботодавці можуть нею скористатись», — зазначила Тетяна Бережна.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували роботодавці за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.
Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.
  • За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні — 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю — впродовж 6 місяців.
  • Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.