Де пенсіонери в Україні можуть їздити безкоштовно — Finance.ua

Де пенсіонери в Україні можуть їздити безкоштовно
Українські пенсіонери мають низку привілеїв від держави, серед яких і пільги на проїзд у деяких видах громадського транспорту. Де не повинні платити за проїзд люди похилого віку, а де їм потрібно купувати квиток.
Раніше ми також розповідали, якою буде пенсія, якщо є 40 років стажу.
Згідно з постановою Кабміну «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» українські пенсіонери можуть безоплатно їздити в громадському транспорті.
Пільги пенсіонерам на проїзд є в:
- автобусах;
- тролейбусах;
- трамваях;
- приміських поїздах (електричках).
Якщо говорити про недержавні маршрутки, що курсують містом, то для них перелік пільгових категорій, які водії зобов’язані перевозити безоплатно, а також тарифи на проїзд мають визначати місцеві ради. Інформація про це має бути в салоні кожної маршрутки та на сайті місцевої ради.
Читайте також
Важливо: підтвердити право на безоплатний проїзд пенсіонер може своїм пенсійним посвідченням, тож його потрібно носити з собою.
«Установити, що право на безоплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка або довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, що зареєстрований у зазначеній системі та видається на безоплатній основі», — вказано у вищезазначеній постанові Кабміну.
У якому транспорті пільги пенсіонерам на проїзд не діють
Пільги для пенсіонерів не поширюються на метро, а також на таксі. Також пенсіонерам потрібно купувати квиток для проїзду в міжміському транспорті — автобусах і поїздах.
Пенсійна реформа в країнах Європи: що варто знати, якщо ви українець
Поділитися новиною