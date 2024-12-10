Де пенсіонери в Україні можуть їздити безкоштовно — Finance.ua

Де пенсіонери в Україні можуть їздити безкоштовно Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Українські пенсіонери мають низку привілеїв від держави, серед яких і пільги на проїзд у деяких видах громадського транспорту. Де не повинні платити за проїзд люди похилого віку, а де їм потрібно купувати квиток.

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Раніше ми також розповідали, якою буде пенсія, якщо є 40 років стажу.

Згідно з постановою Кабміну «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» українські пенсіонери можуть безоплатно їздити в громадському транспорті.

Пільги пенсіонерам на проїзд є в:

автобусах;

тролейбусах;

трамваях;

приміських поїздах (електричках).

Якщо говорити про недержавні маршрутки, що курсують містом, то для них перелік пільгових категорій, які водії зобов’язані перевозити безоплатно, а також тарифи на проїзд мають визначати місцеві ради. Інформація про це має бути в салоні кожної маршрутки та на сайті місцевої ради.

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Важливо: підтвердити право на безоплатний проїзд пенсіонер може своїм пенсійним посвідченням, тож його потрібно носити з собою.

«Установити, що право на безоплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка або довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, що зареєстрований у зазначеній системі та видається на безоплатній основі», — вказано у вищезазначеній постанові Кабміну.

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У якому транспорті пільги пенсіонерам на проїзд не діють

Пільги для пенсіонерів не поширюються на метро, а також на таксі. Також пенсіонерам потрібно купувати квиток для проїзду в міжміському транспорті — автобусах і поїздах.

УНІАН За матеріалами:

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