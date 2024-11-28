Якою буде пенсія в громадян без достатньої кількості стажу — Finance.ua

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Якою буде пенсія в громадян без достатньої кількості стажу

Казна та Політика
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Якою буде пенсія в громадян без достатньої кількості стажу
Якою буде пенсія в громадян без достатньої кількості стажу
У системі пенсійного забезпечення України передбачена спеціальна підтримка для громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього трудового стажу для отримання звичайної пенсії.
Держава пропонує альтернативне рішення у вигляді соціальної пенсії. Її розмір обчислюється як відмінність між встановленим прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї за попередні півроку.
Важливо зазначити, що верхня межа такої соціальної виплати обмежена — вона не може бути більшою за прожитковий мінімум для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 гривень.
Основні критерії для отримання соціальної пенсії:
— Досягнення 65-річного віку
— Наявність трудового стажу менше 15 років
Для довідки: сьогодні в Україні діє градація необхідного стажу залежно від віку виходу на пенсію:
— 60 років — потрібно мати 31 рік стажу
— 63 роки — необхідно 21 рік стажу
— 65 років — мінімум 15 років стажу.
За матеріалами:
Телеканал 24
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