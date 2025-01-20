Уряд планує в 2025 збільшити пенсії та соцвиплати — Finance.ua
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Уряд планує в 2025 збільшити пенсії та соцвиплати

Казна та Політика
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Уряд планує в 2025 збільшити пенсії та соцвиплати
Уряд планує в 2025 збільшити пенсії та соцвиплати
Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк вважає, що уряд змінить рішення про замороження соціальних стандартів і запропонує підвищити розміри пенсій.
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
«Ми в цьому процесі рухаємося, і я думаю, що уряд на це піде, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть в крамниці, платять комунальні і таким чином стимулюють розвиток економіки вони, а не ховають гроші «під матрац», — зазначив нардеп.
Цимбалюк повідомив, що підвищити виплати дозволять внутрішні фінанси та 40 млрд євро підтримки від партнерів у 2025 році.
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«Це сума (40 млрд євро), яка дасть можливість все ж таки підняти. Ми на цьому будемо наполягати, тому що прожитковий мінімум дасть можливість підняти мінімальну пенсію, яка сьогодні 2 360 грн і майже 2 млн людей отримують пенсію до 3 000 гривень. Це ганебна річ, бо це не дає можливість прожити. І, звичайно, підняття інших соціальних виплат, зокрема на допомогу при народженні дитини», — додав він.
За матеріалами:
Українські Новини
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