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В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт

Казна та Політика
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В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт
В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт
Репетитори, продавці, орендодавці, кур’єри, таксисти та інші громадяни, що надають послуги й отримують доходи через онлайн-платформи, повинні будуть сплачувати податок в розмірі 10% від доходу.
В Україні планують ухвалити закон, згідно з яким дохід онлайн-платформ буде обкладено податками в розмірі 10%. Це стосуватиметься як українських, так і іноземних цифрових платформ, зокрема таксистів Bolt, Uklon, кур’єрів Glovo, репетиторів, продавців на OLX тощо, пише «РБК-Україна».
Відповідний законопроєкт був оприлюднений на сайті Міністерства фінансів України на початку березня 2025 року. Він передбачає зміни до Податкового кодексу й деяких інших законодавчих актів для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Згідно з новою статтею, оператори онлайн-платформ, такі як OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, повинні будуть декларувати доходи водіїв, кур’єрів, продавців, моделей — тобто користувачів, які отримують із цих платформ заробіток.
Ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт є частиною євроінтеграції та однією з умов Міжнародного валютного фонду, зазначає адвокат Богдан Янків. Він необхідний для виконання вимог багатосторонньої угоди DPI (Digital Platforms Initiative), яка передбачає автоматичний обмін податковою інформацією між країнами. Серед країн-підписантів цієї угоди є чимало тих, де були створені популярні онлайн-платформи для заробітку: Bolt (Естонія), Glovo (Іспанія), Booking (Нідерланди), OnlyFans (Велика Британія) тощо.
Податки в Україні для онлайн-платформ
Проєктом закону передбачається, що користувачі онлайн-платформ, які отримують із неї дохід, повинні будуть сплачувати загалом 10% податку: 5% на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% військового збору. До прикладу, із зароблених на місяць 30 тисяч гривень потрібно буде сплатити 3 тисячі гривень податку.

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За словами юриста Богдана Янківа, ставати фізичною особою-підприємцем (ФОПом) не буде сенсу, бо для них передбачено не 5%, а 6% податку та 1760 гривень єдиного соціального внеску (ЄСВ). ФОП буде вигідніший лише у випадку, якщо річний дохід перевищуватиме 5 мільйонів гривень, бо тоді необхідно платити повну ставку ПДФО: 18% замість 5%.
Законопроєкт передбачає оподаткування таких видів діяльності на онлайн-платформах:
  • надання оренди нерухомості (житлової, нежитлової чи місця для паркування);
  • надання оренди транспортних засобів (автомобілів тощо);
  • особисті послуги (консультації, репетиторство, ремонти);
  • продаж товарів через цифрові платформи.
Нові податки стосуватимуться лише тих, хто надає послуги чи продає товари через онлайн-платформи самостійно. Тих, хто виконує функції співробітника (наприклад, працює в компанії, що керує платформою) зміни не торкнуться.
Богдан Янків зазначає, що найімовірніше податковим агентом за людину виступатиме платформа, тобто, наприклад, Bolt подаватиме декларацію, сплачуватиме податок і завершуватиме процес замість особи. Людина просто «отримає свою виплату і виконуватиме свою роботу».

Податок для онлайн-платформ: яка буде відповідальність за несплату

За словами адвоката Богдана Янківа, ухилитися від сплати нового податку буде складно, якщо в ролі податкового агента виступатиме компанія, бо вона не захоче ризикувати своєю репутацією.
«Україна буде використовувати європейську модель, адаптуючи її до своїх реалій. Однак варто враховувати, що цим займаються реальні люди, і деякі нюанси можуть бути помічені або не помічені. Тому, ймовірно, будуть випадки, коли хтось не зверне увагу на порушення, але це буде рідкість», — зазначив юрист.
Для самостійної сплати податку потрібно буде відкрити спеціальний банківський рахунок, з якого відсотки будуть перераховуватися автоматично. Якщо ж особа все ж не сплатить податок, за перше порушення на неї буде накладено штраф 25% від суми отриманого доходу.
За матеріалами:
Фокус
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