ДПС виявила схему ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах з продажу техніки Apple — Finance.ua

ДПС виявила схему ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах з продажу техніки Apple Сьогодні 06:27 — Кримінал

ДПС виявила схему ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах з продажу техніки Apple

Державна податкова служба України виявила схему «дроблення бізнесу» у двох великих мережах, що продають техніку бренду Apple, що дозволила уникнути сплати ПДВ на суму понад 286 млн грн.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Податкова служба викрила ці порушення у двох відомих мережах електроніки, що призвело до значних фінансових збитків для державного бюджету. Матеріали про всі порушення передано до Бюро економічної безпеки України.

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Ці мережі мають понад 160 магазинів по всій Україні. Під час перевірок податківці виявили масові випадки продажу без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність належного обліку товарів та документів, що підтверджують їхнє походження.

За час проведених перевірок було здійснено майже 150 контрольних закупівель, під час яких зафіксовано 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів, що імітують чеки.

Хронометраж виторгу показав, що присутність податківців стимулювала суттєве зростання продажів у магазинах.

Під час понад 400 перевірок підприємства були оштрафовані на суму понад 85 млн грн.

Додатково ДПС виявила, що ці мережі штучно ділили свої продажі, залучаючи до 300 пов’язаних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Вже ідентифіковано 170 таких підприємців, загальний обсяг їхніх доходів склав 1,72 млрд грн.

Завдяки перевіркам, мережі припинили працювати через ФОПів на єдиному податку та перейшли на загальну систему оподаткування, ставши платниками ПДВ. Виторг цих підприємств зріс у понад 10 разів.

«Початок покладено — на черзі інші податкові порушники. Ми продовжуємо викривати тіньові схеми ухилення від сплати податків на ринку електроніки та побутової техніки. Податківці активно контролюють цю сферу», — зазначив Кравченко.

Він також закликав споживачів уважно ставитися до покупки електроніки, звертати увагу на оригінальність упаковки, наявність гарантії та чеків. Про всі факти продажу техніки без фіскальних чеків можна повідомляти до ДПС.

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