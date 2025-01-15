Перспективи підвищення ПДВ в Україні: в Мінфіні розказали про діалог із МВФ — Finance.ua
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Перспективи підвищення ПДВ в Україні: в Мінфіні розказали про діалог із МВФ

Казна та Політика
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Перспективи підвищення ПДВ в Україні: в Мінфіні розказали про діалог із МВФ
Перспективи підвищення ПДВ в Україні: в Мінфіні розказали про діалог із МВФ
Міжнародний валютний фонд (МВФ) в минулому році намагався вмовити владу України підвищити ПДВ, і потрібно було чимало зусиль, у тому числі з боку МВФ, щоб утриматися від такого кроку. Більш того, в Мінфіні тепер «десять разів подумають», перш ніж повертатися до нового підвищення податків.
Про це в інтерв’ю УТ-2 розказав міністр фінансів Сергій Марченко.
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«Вересень місяць (2024 року), місія МВФ. Вони кажуть: prior action — підняття ПДВ. Це означає, що ви кошти отримуєте тільки після того, як підіймете ПДВ. (А в Україні) була політична домовленість ПДВ на цьому етапі не підіймати, і ця політична домовленість знаходила достатню кількість голосів (у Верховній Раді)», — розказав Марченко.
Він додав, що якби МВФ не відмовився від цієї вимоги, Україна її б провалила.
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У меморандумі між Україною і МВФ вказано, що підвищення основної ставки ПДВ залишається потенційним джерелом додаткових надходжень. Однак влада України розуміє всі ризики, що повʼязані з підвищенням податків.
«Це дуже чутливе і складне питання. І я стежу за подіями в інших країнах: якщо подивитися, чому змінили уряд Франції, якщо згадаєте історію міністра фінансів Лінднера — у будь-якій країні це дуже боляче, неприйнятно. Для президента (Зеленського) сприйняти це рішення було дуже непросто, і я дуже вдячний, що це рішення знайшло його підтримку», — сказав Марченко.

Довідка Finance.ua:

  • уряд України оголосив про суттєві зміни в оподаткуванні, що включають підвищення ставок військового збору та податку на прибуток для фінансових установ, а також нові правила для фізичних осіб-підприємців. Зміни спрямовані на збільшення фінансування оборони та бюджетних надходжень у 2025 році;
  • Міжнародний валютний фонд рекомендував у межах збільшення потенціалу внутрішніх джерел фінансування надалі підвищити податок на додану вартість (ПДВ), поліпшити ситуацію зі справедливістю податкової системи України та повноцінно запровадити механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM).
За матеріалами:
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