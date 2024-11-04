Що МВФ рекомендує Україні щодо встановлення справедливості оподаткування — Finance.ua

Що МВФ рекомендує Україні щодо встановлення справедливості оподаткування Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Що МВФ рекомендує Україні щодо встановлення справедливості оподаткування

Міжнародний валютний фонд рекомендував у межах збільшення потенціалу внутрішніх джерел фінансування надалі підвищити податок на додану вартість (ПДВ), поліпшити ситуацію зі справедливістю податкової системи України та повноцінно запровадити механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM).

Про це сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» у Вашингтоні заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард.

«Я думаю, що якщо вам потрібні негайні надходження, і ви хочете зробити це в ефективний, широкомасштабний спосіб, який забезпечить вам надходження вже наступного місяця, то важко уявити собі кращий варіант політики, ніж підвищення ставки ПДВ, із погляду того, скільки ви можете залучити, як це розподілить тягар підвищення податку і все таке інше», — вважає він.

У цьому зв’язку Лессард згадав Національну стратегію доходів (НСД), ідея якої полягає в довгострокових реформах з метою збору більшої кількості податків.

«Але інші частини НСД також дуже важливі. Одна з них полягає в тому, що українська податкова система за своєю суттю є несправедливою з погляду того, хто сплачує податки, а хто не сплачує, скільки вони сплачують, і ця динаміка має соціально-політичні, а також економічні наслідки. Отже, люди, які зараз платять податки, насправді не хочуть платити більше, поки люди, які не платять їх, не почнуть платити потроху», — пояснив заступник голови місії МВФ.

За його словами, виходячи з цього, однією з цілей НСД є поліпшення податкової справедливості.

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«Там є багато речей, стосовно митниці, спрощеної системи оподаткування, деяких інших податкових реформ, які, хоча й заплановано збільшать надходження, є справді важливою частиною поліпшення справедливості», — додав Лессард.

Він зазначив, що в України є шанс поліпшити інвестиційний клімат змінивши податкову політику, зробивши її більш конкурентоспроможною. У сфері податкових змін заступник голови місії наголосив на важливості приведення акцизів, зокрема, на алкоголь, тютюн, до показників, встановлених у Європейському Союзі.

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«Але те, про що не так багато говорять, — це те, що Європа збирається впровадити механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM). Якби я був сусідом Європи, я, мабуть, не хотів би потрапити в цю халепу і платити великі експортні мита, тому що я перебуваю не по той бік цього механізму прикордонного регулювання. Отже, замість того, щоб платити на кордоні, якщо ви розробляєте Стратегію доходів і думаєте про підвищення справедливості, це також можливість „озеленити“ вашу податкову систему, встати на правильний шлях з погляду вступу до ЄС (…)», — резюмував Лессард.

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