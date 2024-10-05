Як ФОПу перейти з однієї групи оподаткування на іншу — Finance.ua

Як ФОПу перейти з однієї групи оподаткування на іншу
ФОПи можуть перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.
Про це повідомили фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».
Як змінити систему оподаткування
Фахівці зазначили, що перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу можна двома способами:
- Онлайн — здійснюється через портал «Дія», шляхом заповнення онлайн-форми та підписання її Дія. Підписом або іншим ЕЦП (КЕП).
- Офлайн — шляхом подання заяви через ЦНАП.
«Щоб повідомити податкову про внесені зміни до ФОП, змінити групу платника єдиного податку, систему оподаткування, подайте заяву про застосування спрощеної групи оподаткування за формою — F/J 102 003 або надішліть скановану заяву через розділ — Листування з ДПС», — йдеться у повідомленні.
Також можна звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації ФОП, тобто до ДПС.
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Юристи пояснили, що якщо ви ФОП, який переходить з 1-ї чи 2-ї групи до 3-ї, подайте декларацію за період роботи на попередній групі в рік переходу.
Термін подання — не пізніше 40 днів після закінчення останнього кварталу роботи в попередній групі.
У декларації треба вказати суму доходу за період до переходу й суму сплаченого єдиного податку.
Коли можна перейти на іншу групу оподаткування
Юристи зазначили, що для переходу на єдиний податок або зміну групи єдиного податку заяву потрібно подати у такі терміни:
- з 1 січня — заяву потрібно подати до 16 грудня;
- з 1 квітня — до 16 березня;
- з 1 липня — до 15 червня;
- з 1 жовтня — до 15 вересня.
Якщо йдеться про перехід із загальної системи оподаткування або з іншої групи (ставки) єдиного податку на 3 групу 2%, то заяву можна подати у будь-який день.
Переведення відбувається з наступного дня.
Як відбувається перехід із загальної системи оподаткування на третю групу 5%
Юристи зазначили, що перехід відбувається з початку наступного кварталу.
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«За 15 календарних днів до початку наступного кварталу потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про перехід, тобто, знову ж таки, до 16 березня, 15 червня, 15 вересня, 16 грудня», — йдеться у повідомленні.
У випадку, якщо під час реєстрації ФОП людина не поставила відмітку про обрання спрощеної системи у реєстраційній формі — потрібно буде окремо подати заяву про перехід на спрощену систему.
Заява подається у наступні строки:
- для переходу на першу-другу групу єдиного податку заява подається до кінця місяця у якому відбулася реєстрація ФОП. На єдиний податок переведуть з першого числа наступного місяця;
- для переходу на третю групу 5% заяву потрібно подати протягом 10 днів з дати реєстрації. На єдиний податок переведуть з дати державної реєстрації;
- для переходу на третю групу 2% заяву потрібно подати протягом 10 днів з дати реєстрації. На єдиний податок переведуть з дати державної реєстрації.
Нагадаємо, Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у парламенті будуть обговорювати пропозицію уряду про те, щоб повернути обов’язкову сплату Єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців у 2025 році.
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