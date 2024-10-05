Як ФОПу перейти з однієї групи оподаткування на іншу — Finance.ua

Як ФОПу перейти з однієї групи оподаткування на іншу Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Як ФОПу перейти з однієї групи оподаткування на іншу

ФОПи можуть перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

Про це повідомили фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».

Як змінити систему оподаткування

Фахівці зазначили, що перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу можна двома способами:

Онлайн — здійснюється через портал «Дія», шляхом заповнення онлайн-форми та підписання її Дія. Підписом або іншим ЕЦП (КЕП).

— здійснюється через портал «Дія», шляхом заповнення онлайн-форми та підписання її Дія. Підписом або іншим ЕЦП (КЕП). Офлайн — шляхом подання заяви через ЦНАП.

«Щоб повідомити податкову про внесені зміни до ФОП, змінити групу платника єдиного податку, систему оподаткування, подайте заяву про застосування спрощеної групи оподаткування за формою — F/J 102 003 або надішліть скановану заяву через розділ — Листування з ДПС», — йдеться у повідомленні.

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Також можна звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації ФОП, тобто до ДПС.

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Юристи пояснили, що якщо ви ФОП, який переходить з 1-ї чи 2-ї групи до 3-ї, подайте декларацію за період роботи на попередній групі в рік переходу.

Термін подання — не пізніше 40 днів після закінчення останнього кварталу роботи в попередній групі.

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У декларації треба вказати суму доходу за період до переходу й суму сплаченого єдиного податку.

Коли можна перейти на іншу групу оподаткування

Юристи зазначили, що для переходу на єдиний податок або зміну групи єдиного податку заяву потрібно подати у такі терміни:

з 1 січня — заяву потрібно подати до 16 грудня;

з 1 квітня — до 16 березня;

з 1 липня — до 15 червня;

з 1 жовтня — до 15 вересня.

Якщо йдеться про перехід із загальної системи оподаткування або з іншої групи (ставки) єдиного податку на 3 групу 2%, то заяву можна подати у будь-який день.

Переведення відбувається з наступного дня.

Як відбувається перехід із загальної системи оподаткування на третю групу 5%

Юристи зазначили, що перехід відбувається з початку наступного кварталу.

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«За 15 календарних днів до початку наступного кварталу потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про перехід, тобто, знову ж таки, до 16 березня, 15 червня, 15 вересня, 16 грудня», — йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо під час реєстрації ФОП людина не поставила відмітку про обрання спрощеної системи у реєстраційній формі — потрібно буде окремо подати заяву про перехід на спрощену систему.

Заява подається у наступні строки:

для переходу на першу-другу групу єдиного податку заява подається до кінця місяця у якому відбулася реєстрація ФОП. На єдиний податок переведуть з першого числа наступного місяця;

для переходу на третю групу 5% заяву потрібно подати протягом 10 днів з дати реєстрації. На єдиний податок переведуть з дати державної реєстрації;

для переходу на третю групу 2% заяву потрібно подати протягом 10 днів з дати реєстрації. На єдиний податок переведуть з дати державної реєстрації.

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