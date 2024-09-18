Як ФОПу відкрити рахунок в іноземному банку — Finance.ua

Як ФОПу відкрити рахунок в іноземному банку Сьогодні 19:00 — Фінтех і Картки

Як ФОПу відкрити рахунок в іноземному банку

Фізична особа-підприємець (ФОП) в Україні може відкривати рахунки за кордоном з урахуванням деяких факторів. Так, ФОП повинен дотримуватись як українського, так і міжнародного законодавства. В Україні необхідно повідомити податкові органи про відкриття рахунку за кордоном і дотримуватись вимог щодо декларування валютних операцій.

Про це розповіли фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».

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«ФОП повинні забезпечити дотримання правил валютного контролю, які регулюють операції з іноземними рахунками, включаючи подання звітності до Національного банку України. Необхідно враховувати податкові зобов’язання як в Україні, так і в країні, де відкритий рахунок. Важливо забезпечити правильне декларування доходів і сплату податків відповідно до законодавства обох країн», — йдеться у повідомленні.

Не всі іноземні банки можуть надати послуги для ФОП, тому важливо вибрати банк, який підтримує бізнес-рахунки для іноземних підприємців.

Які документи необхідні для відкриття рахунку ФОП за кордоном

Для цього можуть знадобитися такі документи:

документи особи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

документи ФОП: свідоцтво про реєстрацію ФОП, код ЄДРПОУ, підтвердження адреси проживання та бізнесу.

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Можливо, буде необхідно надати бізнес-плани, інформацію про діяльність, а також довідки про походження коштів.

На що треба звернути увагу

Юристи зазначили, що важливо врахувати кілька податкових аспектів як в Україні, так і в країні, де відкрито рахунок, а саме:

в Україні необхідно повідомити податкові органи про відкриття рахунку за кордоном. Сюди входить подання відповідних звітів до Національного банку України (НБУ);

важливо включити інформацію про закордонні рахунки у річну податкову декларацію, щоб уникнути штрафів;

всі доходи, отримані через закордонний рахунок, підлягають оподаткуванню в Україні. ФОП повинні забезпечити правильну сплату податків відповідно до українського законодавства;

перевірте наявність угод про уникнення подвійного оподаткування між Україною і країною, де відкрито рахунок;

ФОП повинні звітувати про валютні операції та дотримуватись правил обміну валют;

розгляньте можливі податкові зобов’язання в країні, де відкрито рахунок. Це може включати податки на доходи, на рахунки, або інші місцеві податки;

врахуйте можливі банківські збори та комісії, які можуть вплинути на загальні витрати і оподаткування.

Як оподатковувати закордонний рахунок в Україні

Оподаткування закордонного рахунку для ФОП в Україні має кілька ключових аспектів: всі доходи, отримані на закордонний рахунок, повинні бути включені в річну податкову декларацію ФОП. Це стосується як прибутку від бізнесу, так і інших доходів.

«Зазвичай, ФОП подають декларацію про доходи за формою № 1-ДФ (для юридичних осіб і підприємців) або іншу відповідну форму, що передбачена законодавством», — йдеться у повідомленні.

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Доходи, отримані на закордонний рахунок, підлягають оподаткуванню відповідно до українського законодавства. Це може включати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) або податок на прибуток підприємств, залежно від організаційно-правової форми ФОП.

Для ФОП ставка ПДФО становить 18% від доходу. У разі використання єдиного податку для ФОП, застосовуються ставки відповідно до обраної групи єдиного податку.

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