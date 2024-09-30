Повернення обов’язкового ЄСВ для ФОПів. Гетманцев розповів, чи скасують пільгу у 2025 — Finance.ua

Повернення обов’язкового ЄСВ для ФОПів. Гетманцев розповів, чи скасують пільгу у 2025 Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Повернення обов’язкового ЄСВ для ФОПів. Гетманцев розповів, чи скасують пільгу у 2025

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у парламенті будуть обговорювати пропозицію уряду про те, щоб повернути обов’язкову сплату Єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців у 2025 році.

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

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«Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакету березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати. Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни», — зазначив він.

За його словами, у його комітеті ще не сформулювали єдину позицію щодо ЄСВ, але «є необхідність фіскальної консолідації і це беззаперечний ресурс».

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«Пройшло два з половиною років дії пільги і сьогодні є аргументи про повернення (обов'язкового ЄСВ для ФОПів)», — додав Гетманцев.

Нагадаємо, 17 вересня 2024 року Верховна Рада України з другої спроби підтримала в першому читанні законопроєкт № 11 416д про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 млрд в наступному для забезпечення оборони.

Довідка Finance.ua:

раніше народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян. За її словами, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп, які раніше не платили військовий збір, тепер будуть зобов’язані щомісячно сплачувати 800 грн з кожного;

бізнес виступив проти ухваленого законопроєкту про підвищення податків і пропонує владі для наповнення бюджету зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та реформуванні митниці;

представники бізнес-асоціацій наголошують на тому, що таке різке підвищення податкових ставок другий рік поспіль негативно вплине на інвестиційну привабливість України, що особливо важливо в контексті поточної війни та складної економічної ситуації.

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