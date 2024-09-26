Посилить кризу: бізнес виступив проти підвищення податків для банків — Finance.ua

Посилить кризу: бізнес виступив проти підвищення податків для банків Сьогодні 17:35

Посилить кризу: бізнес виступив проти підвищення податків для банків

Європейська Бізнес Асоціація спільно з іншими провідними бізнес-асоціаціями України, серед яких Американська торговельна палата в Україні (Палата), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) звернулися до представників Верховної Ради та уряду України зі спільною позицією щодо законопроєкту № 11 416-д, що пропонує підвищити ставку податку на прибуток банків до 50%.

Про це йдеться у повідомленні ЄБА.

Про що йдеться

Законопроєкт № 11 416-д передбачає підвищення податкового навантаження на банківський сектор у відповідь на фінансові виклики, спричинені війною в Україні. Важливою складовою цього законопроєкту є ретроспективне підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50%, з початку 2024 року.

Позиція бізнесу

«Бізнес-спільнота висловлює глибоке занепокоєння щодо цієї ініціативи, оскільки вона може мати негативні наслідки для фінансової стабільності країни», — зазначається у повідомленні.

Представники бізнес-асоціацій наголошують на тому, що таке різке підвищення податкових ставок другий рік поспіль негативно вплине на інвестиційну привабливість України, що особливо важливо в контексті поточної війни та складної економічної ситуації.

«Повторне підвищення податку на прибуток банків може відлякати як міжнародних, так і вітчизняних інвесторів, які вже зіштовхуються з високими ризиками через воєнні дії на території України. Зокрема, це призведе до зниження інтересу потенційних інвесторів до участі у приватизації, що додатково створить ризик для фактичного виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму з МВФ і, як наслідок, вплине на отримання нової фінансової допомоги від міжнародних партнерів», — кажуть у ЄБА.

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Там додають, що прогнозована та стабільна податкова політика є важливою передумовою для розвитку банківської системи. У свою чергу, запровадження ретроспективних змін у податковому законодавстві суперечить міжнародним стандартам та створює правову невизначеність, що лише посилить кризу в українській економіці.

Представники бізнес-спільноти підкреслюють, що запровадження податку у розмірі 50% на поточний рік і наступні періоди, включаючи прибутки банків за 2024 рік, суперечить принципам податкової справедливості. За словами бізнесу, такий підхід не лише підриває довіру до України з боку міжнародних інвесторів, але й ставить банки в умови, коли частина їхнього прибутку буде фактично вилучена заднім числом, що створює додаткові фінансові ризики для банківської системи.

«Бізнес-спільнота закликає уряд та Верховну Раду утриматися від впровадження різких змін у податковій політиці, зокрема, підвищення податку на прибуток банків, та забезпечити стабільність економічної системи. Збільшення податкового навантаження може знизити здатність банків фінансувати відновлення економіки України, що є критично важливим у цей час. Бізнес-спільнота закликає уряд зосередити зусилля на підтримці інвестицій та фінансової стійкості банківського сектору, який відіграє ключову роль у відновленні економіки країни після війни», — йдеться у повідомленні ЄБА.

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