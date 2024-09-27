Голова Мінфіну висловився про вплив підвищення податків на бізнес — Finance.ua

Голова Мінфіну висловився про вплив підвищення податків на бізнес Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Голова Мінфіну висловився про вплив підвищення податків на бізнес

Підвищення податків неминуче вплине на бізнес, проте це вимушений крок через обмежені фінансові можливості країни.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в межах дискусії «Підвищення податків і новий суспільний договір» проєкту «Нова країна» LB.ua і EFI Group.

«Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші варіанти практично вичерпані», — наголосив Марченко.

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За його словами, внутрішні запозичення досягли критичної межі оскільки вони лише підтримують існуючу систему, не створюючи нових видатків. Таким чином, усі залучені кошти наразі використовуються виключно для погашення вже зроблених виплат та їх обслуговування.

Міністр зауважив на непередбачуваності зовнішніх запозичень, зазначивши, що у першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідного обсягу зовнішньої допомоги.

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«На цей рік від партнерів залучать 41,3 млрд дол., очікувана сума наступного року — 38,4 млрд. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними», — наголосив він.

До того ж, Марченко підкреслив, що перегляд видатків має свої обмеження, а оптимізація військових видатків неможлива задля збереження витрат на оборону на поточному рівні в умовах триваючої війни.

Що відомо про підвищення податків

17 вересня 2024 року Верховна Рада України з другої спроби підтримала в першому читанні законопроєкт № 11 416д про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 млрд в наступному для забезпечення оборони.

Зокрема планується: підвищення військового збору з 1,5% до 5%; збільшення податків на 1−2 групу ФОП; авансові внески на АЗС; 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи; 25% прибутку на фінустанови; помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання); 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Довідка Finance.ua:

раніше народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян. За її словами, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп, які раніше не платили військовий збір, тепер будуть зобов’язані щомісячно сплачувати 800 грн з кожного;

бізнес виступив проти ухваленого законопроєкту про підвищення податків і пропонує владі для наповнення бюджету зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та реформуванні митниці;



представники бізнес-асоціацій наголошують на тому, що таке різке підвищення податкових ставок другий рік поспіль негативно вплине на інвестиційну привабливість України, що особливо важливо в контексті поточної війни та складної економічної ситуації.

Укрінформ За матеріалами:

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