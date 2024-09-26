У НБУ порахували, як підвищення податків вплине на ціни в Україні — Finance.ua

У НБУ порахували, як підвищення податків вплине на ціни в Україні Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

У НБУ порахували, як підвищення податків вплине на ціни в Україні

Заплановане в Україні підвищення податків матиме майже нульовий вплив на інфляцію. Збільшення податків з громадян компенсується видатками з бюджету.

Про це сказав заступник сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Центру економічної стратегії

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Ніколайчук зазначив, що НБУ фактично робив таку оцінку і вона була відображена в липневому «Інфляційному звіті». В ньому зазначали, що можуть бути додаткові ефекти на інфляцію у випадку підвищення ставок на окремі податки, наприклад на ПДВ.

«Водночас в тому пакеті, який пішов у парламент, ми робимо висновок, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близький до нейтрального вплив на ціни», — сказав він.

За його словами, це пояснюється тим, що через підвищення оподаткування доходів додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку, відповідно не створюючи значного додаткового тиску на попит та ціни.

Підвищення податків в Україні

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня.

Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень та 137 млрд гривень у 2025 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Зокрема, пропонується:

підвищення військового збору з 1,5% до 5% для зарплат, дивідендів та інших доходів фізичних осіб;

запровадження військового збору в розмірі 1% від доходу юридичних осіб і ФОП платників єдиного податку 3 групи додатково до єдиного податку;

запровадження фіксованого військового збору для 1 та 2 групи ФОП додатково до єдиного податку;

авансові внески по податку на прибуток для АЗС;

підвищення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік до 50%;

підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

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