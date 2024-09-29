Влітку 2024 року айтівці значно знизили активність у реєстрації ФОПів — дослідження Сьогодні 19:09

Влітку 2024 року айтівці значно знизили активність у реєстрації ФОПів — дослідження

У період з червня по серпень 2024 року кількість нових ФОПів, зареєстрованих в ІТ-галузі, суттєво зменшилася порівняно з 2023 роком. Було зареєстровано 9100 ФОПів проти 11 600 у попередньому році, що становить зниження на 21%.

Про це свідчать дані аналітики You Control Market.

Якщо ж порівнювати з 2021 роком, тобто часом до повномасштабного вторгнення, то падіння взагалі становить 48% (18 700 нових ІТ-ФОПів зареєстровано влітку 2021 року).

«До того ж кількість закритих ІТ ФОПів за літні місяці 2024 року зросла на 157%, як порівняти з цим же періодом 2021 року: 8800 проти 3400», — зазначається в аналітиці.

Водночас улітку нинішнього року реєстрація ФОП знизилися в цілому на 19,8%, якщо порівняти з літом 2023 року, що мало відрізняється від показників конкретно в ІТ-галузі.

Нагадаємо, влітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні чотири роки. Проте загальна кількість фізичних осіб-підприємців все ще менша, ніж у 2023 та 2021 роках.

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